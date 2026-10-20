Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

A Coruña recupera la bufanda en el primer día de frío del otoño

Belén Cebey
Belén Cebey
20/10/2026 12:32
Frio
Una mujer se protege del frío con gorro y bufanda
El Ideal Gallego
beowner620V2
COLIMA 620
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

A Coruña empieza a notar la llegada del frío. Los termómetros rondan este martes los 12 grados, en una jornada marcada por los cielos cubiertos y ambiente desapacible que recuerda que el otoño empieza a hacerse notar en la ciudad. 

La bajada de temperaturas se deja sentir especialmente durante las primeras horas del día, cuando los termómetros no superan los 10 grados y también al caer la tarde, cuando caminar por las calles sin ropa de abrigo puede resultar menos agradable de lo habitual. 

Composición gráfica realizada para ilustrar esta infomación

¿Por qué enfermamos más en otoño e invierno?

Más información

El tiempo invita a recuperar las chaquetas, los jerséis y otras prendas de abrigo que habían quedado relegadas durante las semanas de temperaturas más suaves. También conviene tener a mano el paraguas, ya que la previsión contempla la posibilidad de lluvias débiles durante la jornada de hoy. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

De izquierda a derecha están Celestino Vieites, secretario del Colegio de Graduados Sociales, Pura Morgado, presidenta de ARELCIT, Gonzalo Castro, concejal de Cultura y Turismo, Jesús Vázquez Forno, director de ERLAC, y Demetrio Fernández, vicepresidente del patronato de la Fundación ERLAC.

ERLAC muestra en A Coruña el valor de cien años de estudios sociales y conecta las conquistas laborales históricas con los retos de la IA
Contenido Especial
Sémper, durante su acto en A Coruña

Sémper, en A Coruña, sobre el posible acuerdo con Vox: "Estaremos a la altura de este reto"
EFE
Cuadro de Sanjurjo de Carricarte obra de Ricardo Camino, en la galería del Ayuntamiento

A Sanjurjo de Carricarte ya solo le quedan la mitad de los honores que tenía en A Coruña
Noela Rey Méndez
Entrada del parking de la intermodal, en la avenida de A Sardiñeira

PP y PSOE se enzarzan por la estación de bus de la intermodal
Abel Peña