A Coruña recupera la bufanda en el primer día de frío del otoño

Una mujer se protege del frío con gorro y bufanda El Ideal Gallego

A Coruña empieza a notar la llegada del frío. Los termómetros rondan este martes los 12 grados, en una jornada marcada por los cielos cubiertos y ambiente desapacible que recuerda que el otoño empieza a hacerse notar en la ciudad.

La bajada de temperaturas se deja sentir especialmente durante las primeras horas del día, cuando los termómetros no superan los 10 grados y también al caer la tarde, cuando caminar por las calles sin ropa de abrigo puede resultar menos agradable de lo habitual.

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El tiempo invita a recuperar las chaquetas, los jerséis y otras prendas de abrigo que habían quedado relegadas durante las semanas de temperaturas más suaves. También conviene tener a mano el paraguas, ya que la previsión contempla la posibilidad de lluvias débiles durante la jornada de hoy.