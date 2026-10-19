Un estudiante de A Coruña marca el 'hat-trick' de la excelencia académica

Roi Edreira, delante de su antiguo colegio, el Hogar de Santa Margarita. Javier Alborés

En el mundo estudiantil, hay dos sectores bien diferenciados. Por un lado, están aquellos que se limitan a estudiar lo justo y necesario para poder aprobar o conseguir la nota que precisan para poder acceder a la carrera que desean. En otro espectro se encuentran aquellos que disfrutan aprendiendo nuevos conceptos y que, nunca dan por suficiente lo obtenido. En muchas ocasiones, además, este esfuerzo tiene su recompensa. Es el caso del coruñés Roi Edreira Leis, uno de los veinte alumnos gallegos reconocidos por la Xunta con los premios extraordinarios de Bachillerato del curso 2025-26, que otorga a cada persona galardonada un premio de 1.000 euros y un diploma acreditativo.

En realidad, para el ya exalumno del Hogar de Santa Margarita –único coruñés en recibir el galardón–, acostumbrado a recibir este tipo de distinciones, fue algo así como “cerrar un círculo”. En su caso, ya había recibido hace dos años un premio similar por su expediente en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Aunque para conseguir su primer ‘hat-trick’, tuvo que esperar a 2026. Y es que, si en la ESO era un alumno sobresaliente, no fue hasta Bachillerato cuando consiguió la verdadera excelencia.

Tras dos años de largas jornadas de estudio, Edreira consiguió alcanzar el 10 de media entre los dos cursos de Bachillerato. Eso provocó que partiera con ligera ventaja a la PAU, donde dio nuevamente una gran versión y tan solo se quedó a tres décimas (13,7) de conseguir un expediente perfecto. Eso le valió el reconocimiento del Ayuntamiento como una de las mejores calificaciones, el de la Universidad de Santiago (Megau), que reconoció a los mejores expedientes, y este último de la Xunta de Galicia, aunque en este caso dependía de una prueba independiente.

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Para obtener estos premios, no basta con tener una calificación media igual o superior a 8,75. También es necesario superar una prueba específica (PEB), que consistía en un análisis y comentario crítico de texto, así como de un examen de lengua extranjera y otro de desarrollo de temas y ejercicios prácticos de una materia de modalidad cursada por el alumnado, a su elección.

“No tiene que ver nada con el modelo de la PAU, aunque ayuda lo estudiado a la hora de realizar el examen”, explica el estudiante, quien asegura que subestimó su capacidad en una prueba orientada más a la escritura que a los números: “Me sorprendió recibir el premio porque no tenía conciencia de que se me diera tan bien redactar. Está claro que tenía una idea de mí errónea”, incide Edreira.

Comparar el nivel

Para él, en realidad, esta prueba no tenía una intención económica, “aunque ayuda”, expone. El principal objetivo era poder observar de primera mano cómo funcionaba el resto de los ‘excelentes’ y, además, “poder comparar el nivel”. Entre los más de 300 participantes, Edreira logró alcanzar la decimotercera posición: “Yo me presenté sin expectativas, pero es un honor que pudiera estar entre los mejores”, comenta.

El pasado mes de septiembre, Edreira inició una nueva etapa educativa: la universidad. En su caso, si bien nunca tuvo demasiado claro qué carrera quería hacer exactamente, sí sabía que quería hacer algo relacionado con el ámbito médico. Su 13,7 en Selectividad no admitía dudas: su destino iba a estar en Medicina, curiosamente, el mismo año que la docencia de la titulación se reparte en otras ciudades gallegas como A Coruña y Vigo.