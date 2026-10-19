Un alquiler por las nubes en A Coruña 

La Torre Hercón, donde se sitúa la vivienda Patricia G. Fraga

La vivienda está siendo en los últimos meses el principal debate social y político en España, hasta el punto de llegar incluso a provocar un adelanto electoral. De un lado y de otro llegan propuestas de medidas muy distintas para mejorar la situación, pero en lo que la gran mayoría coincide es en que los precios están excesivamente altos en la actualidad. En el caso de uno de los pisos que la ciudad de A Coruña tiene en su mercado de arrendamiento esa altura tiene una doble vertiente: monetaria y física.

Está en la calle Sinfónica de Galicia, concretamente en la Torre Hercón, y la plataforma Idealista lo tiene como el piso en alquiler más caro de toda la ciudad. Un piso que además está en una decimonovena planta. O lo que es lo mismo, un precio y una situación por las nubes.

La Torre Hercón, con sus 119 metros de altura, es el edificio más alto de Galicia y más de cincuenta años después de su creación, en 1975, es ya una pieza más del skyline coruñés. En su estructura se van sucediendo 31 alturas, por lo que el piso 19 que está en alquiler se situaría casi en el tercio superior del popular edificio.

¿Y su precio? 3.000 euros al mes. Es el coste por vivir en sus 152 metros cuadrados, divididos en dos habitaciones, salón cocina y dos baños. El anuncio de la plataforma especializada también destaca que la vivienda ha sido renovada hace un año y que cuenta con vistas directas “al mar a través de sus ventanales, aportando una gran luminosidad”.

Las imágenes de la plataforma, a través de Urbenorte Inmobiliaria, muestran así un piso moderno en el que salón y cocina están unidos en un espacio que ocupa casi la mitad de la superficie. “La vivienda se entrega completamente amueblada con mobiliario de diseño actual y cuenta con una zona independiente para la lavandería. La plaza de garaje se ubica en el mismo edificio, garantizando una total comodidad”, explica el anuncio en la plataforma.

No es la única vivienda por este precio de 3.000 euros que aparece en alquiler en Idealista, donde también se pueden consultar las condiciones de una clínica dental en venta en Fernando Macías y de un chalé pareado en Río Traba (Os Mallos). La clasificación de viviendas caras continúa hacia Eirís, con otro chalé pareado, en este caso en la avenida de A Pasaxe, por 2.700 euros; un piso en Adelaida Muro, por 2.600; y dos por 2.450, uno en Visma (en la calle Marcela e Elisa) y otro en Durán Loriga.