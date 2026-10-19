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A Coruña

Maritime Global Services (MGS) construirá una nave en Langosteira

La instalación se destinará al almacenamiento de equipos y materiales

Iván Aguiar
Iván Aguiar
19/10/2026 12:59
Vista general del Puerto Exterior de Langosteira
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La empresa Maritime Global Services (MGS) ha solicitado una concesión en el Puerto Exterior de Langosteira para la construcción de una nave destinada al almacenamiento de elementos vinculados a los distintos servicios que la empresa desarrolla en el puerto de A Coruña.

La instalación se ubicará en el muelle A3 del Puerto Exterior y contará con una superficie aproximada de 750 metros cuadrados, en una parcela de 1.500 metros. La inversión prevista supera los 330.000 euros y su puesta en servicio está prevista para finales del próximo año, una vez completados los trámites administrativos y las obras de construcción, según informa la Autoridad Portuaria.

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El proyecto permitirá a Maritime Global Services disponer de un espacio específico para el almacenamiento de equipos, materiales y medios auxiliares necesarios para el desarrollo de su actividad diaria. Con ello podrá reforzar su capacidad operativa en un entorno que registra un crecimiento progresivo del tráfico marítimo y de la actividad empresarial. 

"La nueva nave responde, además, a las necesidades derivadas del desarrollo del Puerto Exterior, que se está consolidando como enclave estratégico para la implantación de nuevas iniciativas industriales y energéticas", destaca el organismo portuario.

Maritime Global Services mantiene actualmente sus oficinas centrales en el muelle de Oza. Con la futura instalación en Langosteira, la compañía reforzará su presencia en el Puerto Exterior, y acercará parte de sus recursos y equipamientos a una zona llamada a concentrar buena parte del crecimiento portuario e industrial de los próximos años.

La empresa presta el servicio de amarre y desamarre de buques en el puerto de A Coruña, además del servicio de limpieza de la lámina de agua. Su actividad incluye también servicios de embarcaciones auxiliares, respuesta anticontaminación, inspecciones y trabajos submarinos, así como apoyo a obras marítimas y operaciones logísticas especializadas.

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