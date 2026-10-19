Los Diplomáticos de Monte Alto ya tienen su calle en A Coruña

Gonzalo Castro preside la Comisión de Honores de A Coruña Ayuntamiento de A Coruña

El Ayuntamiento de A Coruña impulsará la modificación de la denominación de la actual calle Alcalde Sanjurjo de Carricarte para que pase a llamarse calle de Os Diplomáticos de Monte Alto, en reconocimiento a la trayectoria y a la relevancia cultural de una de las formaciones musicales más representativas de la historia reciente de Galicia y estrechamente vinculada al barrio coruñés de Monte Alto. La propuesta será elevada al pleno para su tramitación tras su aprobación este lunes por la Comisión de Honras y Distinciones, presidida por el concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro.

El informe elaborado por el Gobierno municipal destaca que Os Diplomáticos de Monte Alto constituyeron una de las principales referencias del movimiento bravú y contribuyeron de manera decisiva a la modernización de la música gallega, a la normalización del uso de la lengua y a la proyección de una identidad cultural contemporánea, abierta e integradora.

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, destacó la importancia de esta iniciativa dentro del proceso de actualización del callejero municipal: "Las calles de nuestra ciudad también transmiten valores y memoria colectiva. Por ello consideramos necesario avanzar en la sustitución de las denominaciones vinculadas al franquismo y a la dictadura por otras que representen a los principios democráticos y la diversidad cultural de A Coruña actual".

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La regidora subrayó que el Gobierno municipal apuesta por incorporar al espacio público referentes que formen parte de la identidad colectiva de la ciudad: "Os Diplomáticos de Monte Alto representan al talento, la creatividad y el compromiso con la lengua y con la cultura gallega. Su huella trasciende el ámbito musical y forma parte de la memoria cultural de varias generaciones de coruñeses. Es de justicia que la ciudad les devuelva ese legado con un reconocimiento permanente en su callejero".

Fundados en A Coruña a finales de la década de los 80 alrededor de la figura de Xurxo Souto, Os Diplomáticos de Monte Alto se convirtieron en un fenómeno cultural sin precedentes en la música gallega contemporánea. Como principales exponentes del movimiento bravú, mezclaron rock, ska, folk y ritmos populares con una marcada defensa de la lengua y de la identidad gallega, llevando su música y su imaginería ligada al barrio de Monte Alto por toda Galicia. Discos como ‘Inconsciente pangalaica’ o ‘Parrús’ marcaron una generación y contribuyeron a abrir nuevos caminos para la música hecha en gallego, convirtiendo a la banda en un referente cultural que continúa influyendo en artistas y proyectos musicales de las generaciones posteriores.