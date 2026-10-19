Las 7 oficinas de Correos de A Coruña facilitan los trámites con la DGT

Una oficina de Correos El Ideal Gallego

Correos acerca los trámites de Dirección General de Tráfico a la ciudadanía a través de las 7 oficinas postales que hay en la ciudad.

Los coruñeses tienen la posibilidad de solicitar en Correos el duplicado del permiso de circulación. En la oficina se emite una autorización provisional que permite conducir mientras se espera la documentación oficial de la DGT.

Correos es también un distribuidor autorizado de distintivos ambientales, que identifican los vehículos más respetuosos con el medio ambiente y son necesarios para acceder a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE).

En la red de oficinas también se pueden abonar multas de tráfico y emitir informes de vehículos, para saber por ejemplo si el coche está registrado o tiene alguna incidencia. Esta documentación se entrega al momento.

Asimismo, en Correos también están disponibles las balizas V16 de preseñalización, geolocalizables y homologadas por la Dirección General de Tráfico (DGT), que son obligatorias desde enero de 2026.

Además, a través de los carteros y carteras rurales se pueden realizar determinados trámites en el propio domicilio, como la adquisición de distintivos ambientales y balizas V16 o el pago de sanciones de tráfico, evitando desplazamientos innecesarios.

Con estas gestiones de la DGT, Correos suma servicios que pretenden facilitar el día a día a la ciudadanía, aprovechando su presencia y capilaridad en todo el territorio español.