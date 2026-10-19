La Xunta licita la construcción de casi 60 viviendas públicas en Los Rosales

Allegue e Inés Rey, durante la firma de un convenio entre Xunta y Ayuntamiento para construir viviendas en Los Rosales Patricia G. Fraga

El Consello da Xunta autorizó esta mañana la próxima licitación del contrato de ejecución de las obras de construcción de 58 nuevas viviendas de promoción pública, garajes y trasteros en Los Rosales, en concreto en la parcela 5D cedida por el Ayuntamiento. El presupuesto total de la Xunta en esta nueva promoción pública supera los 11 millones de euros, en el que se incluye el importe de la licitación del contrato de esta nueva obra, por 10.638.892,43€ euros, y a los cuáles se añaden los más de 472.000 euros de la licitación de la redacción del proyectos básico y de ejecución y dirección de obra.

La edificación proyectada tiene una superficie construida total de 8.951,40 metros cuadrados, de los que 6.792,90 están sobre rasante. Este inmueble dispondrá de 29 viviendas de dos dormitorios, 22 de tres y siete viviendas de cuatro dormitorios, para alcanzar este total de 58 nuevos hogares con espacios comunes, trasteros y dos plantas de garaje. Así, el edificio contará con una planta de sótano destinada a garajes y locales de instalaciones, planta baja de acceso a las viviendas, siete plantas destinadas a la vivienda, más la planta bajo cubierta, que albergará los trasteros.

Cabe destacar que en la planta baja del edificio se opta por una organización alrededor de cuatro portales como núcleos de comunicaciones, cada uno con un ascensor y una escalera, logrando que todas las viviendas dispongan de doble orientación. Así, cada núcleo cuenta con sus locales diferenciados de instalaciones para las acometidas de agua, electricidad y comunicaciones, así como cuarto de limpieza y reserva para residuos. Además, se proponen dar a los soportales y a la planta baja una estética diferenciada del resto del edificio, creando un zócalo que lo recorre y le da su imagen característica.

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La Xunta destaca así que mantiene la colaboración con administraciones como la de A Coruña, uno de los 18 ayuntamientos que cedió suelo gratuito para el desarrollo de vivienda pública. Con esta promoción el Gobierno gallego continúa avanzando en el compromiso de duplicar el parque público de vivienda al final de 2028. En la ciudad de A Coruña la Xunta está desarrollando un total de 1.048 viviendas, incluidas las del programa Rexurbe.