La vivienda pública, las políticas formativas y el Chuac protagonizan la inversión de la Xunta en A Coruña para 2027

Obras en Xuxán El Ideal Gallego

La Xunta de Galicia reserva 259,8 millones de euros para la ciudad de A Coruña en sus presupuestos de 2027. Una partida un 81% mayor que la del actual ejercicio, cuando el Gobierno autonómico reservó 143 millones. La Consellería de Política Social se lleva la mayor cuantía, 72,4 millones de euros; seguida de los 61,8 para la Consellería de Sanidade; y los 59,3 para la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructuras.

Las principales novedades que todavía no se habían hecho públicas tienen que ver con la educación. Con 15,9 millones de euros, la Xunta depositará 2,5 millones de euros para la rehabilitación del IES Eusebio da Guarda, además de 1,8 millones para el IES Agra do Orzán y 2,2 para el CEIP Plurilingüe de Prácticas. Es precisamente esta última la que más ha movilizado a la comunidad educativa en los últimos años, reclamando una mejora de las instalaciones en sendas concentraciones. La Xunta también reserva 4,7 millones de euros para inversiones en la Universidad de A Coruña (UDC); 2,1 millones para el Citic; 1,9 para el CICA; y 695.000 euros para el Citeec.

La construcción de vivienda pública concentra la gran parte de la partida destinada a esta consellería, pasando de los 13,2 millones de 2026 a 42,6. La adquisición de suelo en Monte Mero será, a su vez, nueve veces mayor que en las cuentas pasadas, con diez millones de euros. El Plan Rexurbe se llevará un millón; las ayudas de promoción de vivienda protegida en suelo privado, 4,2 millones; y las ayudas de promoción para el alquiler de suelo público, 1,4 millones.

Los 72,7 millones de euros destinados a Política Social se distribuirán en seis servicios. Los bonos de dependencia se llevarán 30,6 millones; el Bono Coidado, 24,5 millones; y el SAF (Servizo de Axuda no Fogar), 5,8 millones. La partida para la gratuidad de las escuelas infantiles será de 7,3 millones; y el funcionamiento de la residencia Amancio Ortega contará con cuatro millones de euros. Por último, las obras de la residencia Torrente Ballester obtendrán 400.000 euros de las cuentas autonómicas.

La Xunta reserva 54,1 millones para la obra del Chuac en 2027 Más información

La Consellería de Sanidade, con más de 61,8 millones de euros, avanzará en las obras del Nuevo Chuac (54,1 millones). En este apartado aparecen también los 3,3 millones reservados para la reforma de Santa Lucía. El Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña recibirá, a su vez, 1,7 millones para resonancias magnéticas; un millón para la sala de rayos; 830.000 euros para equipamiento de la Unidad de Lesionados Medulares; 500.000 euros para el equipamiento de cardiología intervencionista; y 393.000 euros para un mamógrafo.

El Gobierno gallego consignará 42,7 millones de euros para la Consellería de Emprego e Comercio. En esta partida destacan los 30,1 millones para la inversión prevista para políticas formativas para el empleo en la ciudad; seguida de 4,6 millones para la inversión prevista de ayudas a autónomos. La inversión prevista para apoyar la economía social de A Coruña será de 3,8 millones; 3,3 millones para el Centro de Formación Transición Verde; 500.000 euros para el emprendimiento; y 400.000 euros para el Bono Comercio.

La Consellería de Cultura invertirá 3,9 millones de euros en dos entidades. El Consorcio da Música contará con 3,7 millones (un incremento de 144.000 euros); y Amigos da Ópera, 250.000 euros (100.000 más). Por último, la Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza destinará 3,1 millones de euros a A Coruña. Las obras de eficiencia energética de los edificios judiciales de la calle Monforte y Capitán Juan Varela contarán con dos millones; el Convenio Coruña Marítima, 302.500 euros; las ayudas a actividad y patrocinio de clubes, 720.000 euros; y la mejora de la climatización del edificio administrativo de la Xunta, 400.000 euros.