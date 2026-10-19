La reina de los tacos monta una taberna castiza en A Coruña

Marialis Bracamonte, ayer a las puertas del local de Capitán Juan Varela Carlota Blanco

Si un adjetivo se ajusta a Marialis Carolina Bracamonte ese es el de inquieta. La empresaria hostelera, una de las que más aperturas ha protagonizado en los últimos años, ha decidido nuevamente dar un giro al negocio en el que todo comenzó. Así, el Takontento de Capitán Juan Varela, en Os Mallos, se convertirá este viernes en La Carolina. Sí, se dará un homenaje y bautizará su primera taberna española con su propio nombre.

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Porque después de abanderar los tacos mexicanos, los bocadillos cubanos (QBanos) y hasta el mundo de la tarta de queso (La Llorona), ahora se ha fijado en lo castizo y el bar español de toda la vida. “Me hacía mucha ilusión, porque la primera entrevista cuando llegué a España fue en un bar de tapas y raciones, y siempre he querido montar algo así”, confiesa, no sin dedicarle unas palabras al legado de Takontento en Os Mallos, donde cierra un exitoso ciclo de cuatro años. “Todo tiene sus etapas y la de Takontento fue muy buena; innovar y renovarse cada cierto tiempo también es muy bueno”, dice. “El barrio sigue apostando por nosotros, pero quiero una vuelta diferente, volver a lo tradicional y aprovechar que el barrio se está reforzando muy bien; necesitamos dar una buena impresión a la gente que llegue a la ciudad”, añade.

Concepto

La Carolina será “una taberna moderna, en la que habrá una barra extensa de pinchos como banderillas, gildas, mejillones y ensaladilla” y apostará “por el picoteo, el vermú y el buen vinito”. Además, la empresaria venezolana reivindica un hábito muy español: “No se puede perder esa tradición de ir al bar, la gente tiene que seguir pudiendo permitírselo, es un derecho y una tradición española el tomarse el pinchito”. Por eso, además, adelanta que La Carolina “recordará a las tabernas madrileñas”.

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El relevo de Takontento supone el segundo cierre de la taquería en cuestión de semanas, después de haber abandonado el local de la calle de la Estrella. Sin embargo, su dinámica y emprendedora dueña cree que esas decisiones ayudarán a “fortalecer” el local de Cuatro Caminos, en la calle Primavera. El último Takontento en resistir.