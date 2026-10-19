La nueva estación de autobuses de la intermodal de A Coruña abrirá el 3 de noviembre

Fachada de la nueva estación de autobuses en A Coruña Carlota Blanco

La Xunta abrirá el próximo 3 de noviembre la nueva terminal de autobuses de la estación intermodal de A Coruña, lo que implica una reorganización de los cinco corredores de entrada y salida de la ciudad, al trasladarse a esta nueva infraestructura todo el tráfico del transporte interurbano por carretera.

A día de hoy, por la ciudad de A Coruña circulan 137 líneas y 180.000 servicios anuales que se corresponden con siete concesiones del Plan de Transporte Público de Galicia. El acceso a la ciudad se hace por cinco corredores diferentes en función de su origen y de la vía principal por la que transitan. De este modo, se dividen entre los que entran por las avenidas de A Pasaxe, Monelos, Alfonso Molina, Arteixo y Fisterra. La reorganización implica adaptar estos trayectos de entrada y salida a la localización de la nueva estación intermodal.

Para elaborar este nuevo diseño, la Xunta mantuvo seis reuniones técnicas con el Ayuntamiento de A Coruña entre abril de 2025 y septiembre de 2026. El objetivo fue a encontrar la mejor solución para la reorganización de los corredores.

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Los cambios

El corredor de la avenida de A Pasaxe, el de mayor volumen de servicios, canaliza las conexiones con Culleredo, Oleiros, Cambre y Sada, además de líneas procedentes de Betanzos y Ferrol con acceso a los centros hospitalarios de la ciudad. Las líneas que rematan en la intermodal mantendrán el itinerario urbano de entrada, cambiando la actual estación por la nueva terminal.

Las líneas de este corredor que continúan hasta el Teatro Colón seguirán haciendo el mismo recorrido de entrada, sin pasar por la estación. En la salida desde el centro accederán directamente a la intermodal por la avenida de Alfonso Molina y, a continuación, seguirán el recorrido por A Gaiteira y por Os Castros.

El corredor de la avenida de Monelos tiene un uso más reducido e incluye exclusivamente servicios con salida de la ciudad desde el Teatro Colón. Conecta con Cerceda a través de Culleredo y Cambre. Al igual que en el corredor de la avenida de A Pasaxe, los autobuses circularán directamente por la avenida de Alfonso Molina hasta la estación. Después continuarán por la ronda de Outeiro para incorporarse a la avenida de Monelos.

El corredor de la avenida de Alfonso Molina conecta con las principales ciudades gallegas como Santiago de Compostela, Lugo y Ferrol, además de servicios metropolitanos con Oleiros, Sada, Culleredo y Betanzos. Las líneas que rematan en la intermodal accederán por las avenidas de San Cristovo y Enrique Salgado Torres hasta la avenida de Arteixo. En la salida, circularán por la avenida de A Sardiñeira y la ronda de Outeiro para incorporarse a Alfonso Molina.

Los servicios de este corredor que continúan al Teatro Colón mantendrán el itinerario urbano de entrada y la parada de Alfonso Molina a la altura de la antigua estación de autobuses. En la salida desde el centro, accederán directamente por la avenida de Alfonso Molina a la intermodal.

Por el corredor de la avenida de Arteixo circulan servicios procedentes de Carballo, Costa da Morte y Arteixo. La cercanía de la nueva terminal permitirá un acceso directo desde esta avenida. En las líneas que rematan en la intermodal, este cambio reducirá el itinerario respeto de la situación actual, tanto en la entrada como en la salida.

Los servicios que continúan al Teatro Colón mantendrán su recorrido urbano, incorporando el acceso directo a la intermodal. En la salida desde el centro accederán por la avenida de Alfonso Molina a las dársenas de la nueva estación.

El corredor de la avenida de Fisterra también canaliza servicios procedentes de Arteixo, Carballo y Costa da Morte, incluidas conexiones con los polígonos industriales. Las líneas que rematan en la intermodal accederán directamente por la ronda de Outeiro y la avenida de Arteixo, adaptando el tramo final del recorrido.

En las líneas de este corredor que pasan por el centro, se mantendrá el itinerario hasta Juan Flórez. Después circularán por la avenida de Arteixo para acceder a la intermodal. En la salida, se conservará el itinerario urbano actual, adaptando la conexión desde la nueva estación.

Nueva parada en el exterior de la estación intermodal

La nueva estación intermodal permitirá incorporar una nueva parada en el exterior de la terminal para los servicios de corto recorrido que salen del Teatro Colón. Esto permitirá hacer una parada rápida sin entrar en la estación. Actualmente, estos autobuses deben entrar en la antigua estación para efectuar esa parada intermedia, lo que alarga el recorrido.

La parada exterior dará servicio principalmente a los corredores de A Pasaxe, Monelos y Alfonso Molina. Esta solución permitirá una circulación más ágil y reducirá entre seis y ocho minutos el tiempo de viaje.

La parada definitiva se situará en la avenida del Ferrocarril y entrará en funcionamiento según se determine en las obras de acceso a la intermodal que dependen del Ayuntamiento de A Coruña. Su habilitación requiere adaptar la infraestructura viaria y, mientras se completan estos trabajos, desde el 3 de noviembre funcionará de forma provisional la actual parada de Alfonso Molina situada a la altura de la antigua estación de autobuses.