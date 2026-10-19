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A Coruña

La madre de todas las cestas de Navidad está en A Coruña

El De Manolín, en Os Mallos, comienza la venta de rifas para su sorteo, que este año incluye 500 euros en efectivo, un viaje por Europa, una tele, un móvil y una freidora de aire

Lara Fernández
Lara Fernández
19/10/2026 12:30
Manuel Cruz, propietario de El De Manolín
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Uno de los bares más queridos de Os Mallos, El De Manolín (San Vicente, 11), agotó en 2025 las rifas de su cesta de Navidad en poco más de una semana. El que fue un cuento con final feliz para el ganador, se convierte este año en una tradición que apunta cada vez a más. 

No es para menos: el año pasado la cesta, además de los productos típicos, incluía una televisión de cuarenta pulgadas, una caja de aceite de oliva, una noche de hotel con desayuno y cena, cuarenta euros en Lotería del Niño, un jamón y 300 euros en efectivo. Pero para estas fiestas, Manuel Cruz, propietario del negocio, ha convertido su sorteo en el más grande de A Coruña en cuanto a cestas de Navidad se refiere. 

Si en 2025 las rifas vendidas fueron 500, este año serán mil las personas que podrán participar en el 'gran lote' de El De Manolín. Y con este aumento, llegan más premios: una televisión LED de 55 pulgadas de Samsung; un smartphone de última generación, una freidora de aire, una escapada de cuatro días a Londres, París o Roma para dos personas con desayuno incluido, cuarenta euros de Lotería del Niño, un jamón de raza ibérica, un mes de menú del día para una persona en el local, una cesta de tres pisos de productos de primera calidad, una caja de aceite de oliva virgen extra y 500 euros en efectivo. 

Manuel Cruz, propietario de El De Manolín
Manuel Cruz, propietario de El De Manolín
Quintana

Las rifas, que se venden por cinco euros, estarán disponibles esta semana en el local. "Llegarán hoy o mañana", señala Cruz. "El año pasado fue una locura y se acabaron en doce o trece días. Este año lo hacemos más potente, así que seguramente no tarden mucho en agotarse", explica. 

El aclamado sorteo tendrá lugar el 19 de diciembre, a las 22.30 horas, en el local. Será retransmitido en directo en el Instagram @EldeManolín y, para ello, "seleccionaremos a una persona al azar que pase por la calle para que saque la rifa de la urna". Así, por solo cinco euros, el agraciado se llevará a casa un premio valorado en casi 4.000 euros. Todo gracias a la ilusión de un hostelero que siempre contagia sonrisas en Os Mallos.

Manuel Cruz, propietario de El De Manolín

La mejor cesta de Navidad está en Os Mallos: de una tele a una noche de hotel, 300 euros en efectivo y un jamón

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