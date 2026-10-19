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A Coruña

La calle Mantelería reabre al tráfico tras su reforma

La intervención supuso una inversión de casi 180.000 euros

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
19/10/2026 14:16
Estado en que se encontraba la calle Mantelería antes de su arreglo
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El Ayuntamiento de A Coruña acaba de finalizar las obras de renovación y mejora de la calle Mantelería, en la Pescadería, dando continuidad a la configuración ya existente en el tramo más próximo a la calle de la Estrella y mejorando tanto el espacio público como las infraestructuras soterradas.

La intervención supuso una inversión de casi 180.000 euros, y los trabajos incluyeron la renovación de los servicios e instalaciones existentes en el subsuelo, con actuaciones en las redes de saneamiento y pluviales y en las canalizaciones municipales y de telecomunicaciones, informó el Gobierno local.

“Existía una demanda vecinal para cambiar la estética de esta calle, que pasa a contar también con enlosado de granito y plataforma única. La calle estuvo cerrada o parcialmente cerrada durante los meses que duraron las obras, pero desde esta semana queda abierta al tránsito”, apuntó la alcaldesa, Inés Rey.

Nueva mejora en el entorno de San Andrés: el Ayuntamiento renovará la calle Mantelería

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En superficie, la renovación permitió continuar la sección del tramo ya acondicionado mediante la ejecución de una plataforma única con pavimento de losetas de granito, eliminando la diferencia de cota entre calzada y aceras. De esta forma, se dio continuidad a la solución existente en el entorno, mejorando la accesibilidad y la movilidad peatonal en Mantelería.

Además, se aprovechó la renovación de pavimentos para llevar a cabo también a una modernización de las redes de servicios, reduciendo la necesidad de realizar futuras intervenciones sobre una superficie recién acondicionada.

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