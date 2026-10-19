La alcaldesa de A Coruña reivindica el papel de la juventud en la construcción de una Europa "más unida"

Inés Rey en el European Youth Parliament Ayuntamiento de A Coruña

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha reivindicado el papel de la juventud en la construcción de una Europa "más unida". Ha sido durante la bienvenida a las personas participantes en la 21ª Sesión Nacional del European Youth Parliament (EYP) España.

Este encuentro, informa el consistorio, reúne en la ciudad herculina a 140 delegados de toda España y de distintos países europeos, junto con más de medio centenar de personas voluntarias internacionales.

Así fue la experiencia del primer instituto de A Coruña que participa en el Parlamento Europeo Más información

Así, indica, se abordará hasta este martes, día 20, el futuro de Europa, "con especial atención a la sostenibilidad de los mares". En este sentido, la regidora ha puesto en valor la participación de la juventud en un "contexto marcado por la guerra, la desigualdad y la crisis climática".

Según ha destacado, "en un momento en el que crecen los discursos que alimentan el miedo y la división, juntarse para escuchar, debatir y buscar soluciones es una forma de fortalecer la democracia".

Así, ha defendido una Europa que ofrezca "oportunidades en todos los territorios". "La juventud debe poder construir su futuro con un empleo digno, una vivienda accesible y un medio ambiente saludable", ha concretado.