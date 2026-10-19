Manuel Fraga, Francisco Vázquez y Antonio Fontenla colocan la primera piedra del futuro Palacio de Congresos Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años, en 2001, Manuel Fraga y Francisco Vázquez inauguraban el inicio de las obras del nuevo Palacio de Congresos. En 1976, hace 50 años, un grupo de pintores en huelga visitaba el despacho del alcalde de A Coruña para pedir su mediación en el conflicto laboral; en 1951, hace 75 años, arribaba a la ciudad el ministro de Marina de Portugal, y en 1926, hace cien, un trotamundos húngaro llega en su periplo para recorrer todo el mundo a pie en seis años.

Hace 25 años | Fraga y Francisco Vázquez ‘inician’ las obras del Palacio de Congresos

Manuel Fraga y Francisco Vázquez colocaron la primera piedra del nuevo Palacio de Congresos, una obra que calificaron como la futura imagen de la ciudad. Ambos políticas recordaron que el centro de convenciones que se construirá en el puerto es el fruto del diálogo institucional que existe entre la Xunta y el Ayuntamiento.

Por otra parte, los accesos a la ciudad demostraron un día más su capacidad para saturarse. Las vías de entrada registraron a última hora de la tarde una gran afluencia de vehículos que se vio paralizada al producirse varios accidentes de tráfico casi al mismo tiempo. La celebración de mítines del PP, con Aznar, y del BNG, con Beiras, atrajo a la ciudad a numerosas personas, lo que explica la afluencia de vehículos.

Portada de El Ideal Gallego del 19 de octubre de 2001 Archivo El Ideal Gallego

Hace 50 años | Los pintores en huelga visitan al alcalde para pedir su intermediación

Una comisión de pintores en huelga ha visitado al alcalde, Liaño Flores, para hacerle entrega del escrito que había sido enviado al gobernador civil, en el que se pide interceda para que los empresarios accedan a negociar los motivos de la huelga y se pueda llegar a una pronta solución, con la inmediata incorporación al trabajo. Liaño Flores atención a los trabajadores -según nos dicen ellos mismos- con una gran deferencia, mostrando una gran compresión con sus problemas.

También el vecindario de la parroquia de Almeiras se queja con razón del olvido total en que están por parte del Ayuntamiento. Dicen que los caminos se han puesto intransitables y convertidos en barrizales después de las lluvias y de las zanjas abiertas para la instalación de agua.

Portada de El Ideal Gallego del 19 de octubre de 1976 Archivo El Ideal Gallego

Hace 75 años | La visita realizada por el ministro de Marina de Portugal y sus ayudantes

Llegó a La Coruña, procedente de El Ferrol del Caudillo, a donde había ido directamente desde Vigo, el ministro de Marina portugués, don Américo Rodrigues Thomas, acompañado de su ayudante, comandante señor Reis Tomás y del comandante don Enrique Tenreiro, presidente de la Federación Portuguesa de Vela, y el cónsul de Portugal en La Coruña señor de Melo Barreto. El señor ministro de Marina portugués nos expresó su satisfacción por este viaje por tierras gallegas, región que no conocía y que le ha encantado y asimismo nos expuso su agradecimiento por las atenciones de que está siendo objeto por parte de las autoridades españolas. Volverá a El Ferrol del Caudillo para continuar su visita y luego retornará a La Coruña, donde será obsequiado con una comida.

Portada de El Ideal Gallego del 19 de octubre de 1951 Archivo El Ideal Gallego

Hace 100 años | Un trotamundos húngaro hace escala en la ciudad en su vuelta al mundo a pie

Se encuentra en esta ciudad el globetrotter Domingo Mirnay, húngaro de nación, que salió de Budapest hace 14 meses con objeto de recorrer el mundo a pie en seis años. Ha estado ya en Hungría, Austria, Checoslovaquia, Alemania, Holanda, Bélgica y Francia. Lleva recorrida una gran parte de España y de la Coruña, por Santiago, Pontevedra, Vigo y Tuy, pasará a Portugal. Lleva consigo equipaje que pesa 15 kilos; anda de 40 a 50 kilómetros al día. No ha tenido quebranto alguno de salud. Habla correctamente varios idiomas y chapurrea medianamente el español. Atiende a su subsistencia con los ingresos que le proporciona la venta de postales. Cuanto termine su recorrido recibirá de una sociedad la suma de 40.000 dólares. Escribirá un libro describiendo los países que ha visitado.

Portada de El Ideal Gallego del 19 de octubre de 1926 Archivo El Ideal Gallego