Fuego, sudor y lágrimas en Comeanda: “Me dio una crisis de ansiedad”

Antonio Manuel Pérez ve cómo el calor calcinó el salpicadero de su coche Javier Alborés

Detrás de la expresión "no hubo que lamentar daños personales ni materiales" se esconden un montón de matices, que en muchos casos atenúan o esconden el duro camino que conduce hacia ese feliz desenlace. Es el caso de los vecinos de Comeanda, un pequeño núcleo de Bens que sintió más cerca que nadie el calor de las llamas del incendio del pasado domingo en Penamoa. Miedo, crisis de ansiedad y angustia son solo algunas de las sensaciones que describen quienes ya están de vuelta en casa, tras tener que dejar casi todo atrás por seguridad. Después de llevarse por delante 11 hectáreas de monte raso y 1,58 de monte arbolado, el incendio se dio por apagado a las 06.00 horas del lunes. Pero el susto y el recuerdo durarán mucho más.

La hermana Elisa Pino y Rocío Barros hablan de la evacuación Javier Alborés

Son pocos los coruñeses que sabrían ubicar Comeanda en el mapa de su propia ciudad. Y es precisamente eso, el no hacer mucho ruido y una vida más cercana al rural que al ritmo de una gran urbe lo que marca la diferencia en este punto. Ni siquiera hay unanimidad para asignarla a un barrio. Unos dicen que Penamoa, otros se refiere a Bens, e incluso hay quien estira el chicle hasta Visma. Pero la realidad es que es una pequeña aldea en terreno forestal, en la que todos se conocen, y donde la mayoría son familia. Pero sin duda, la más grande de esas familias es la Fundación Hogar Santa Lucía. Allí encuentran su lugar mujeres sin recursos, de las que se hacen cargo las misioneras esclavas del inmaculado corazón de María. Fue su propia presidenta, Elisa Pino, la que dirigió la evacuación de 19 personas, entre usuarias y religiosas. "Nos dieron dos minutos para coger un anorac", asegura. Su refugio fue el cercano centro Sor Eusebia, donde pasaron la noche. "Nos brindaron un sitio, nos dieron colchones y mantas, además de cena y desayuno; estamos muy agradecidas", reconoce. "Algunas usuarias aún lloran y se emocionan al recordarlo", añade tras recibir a El Ideal Gallego todavía con las ventanas cerradas a cal y canto por culpa del humo.

Rebeca Montes y su hijo, Eli Javier Alborés

Las del centro de acogida fueron las únicas pernoctaciones forzosas, ya que los vecinos que tuvieron que ser evacuados fueron regresando a lo largo de la noche. En lo alto de la colina de Comeanda se sitúa la conocida por todos como Casa de la Pradera. Según el catastro, se encuentra en el Camino de Penamoa, aunque en realidad estuvo muy cerca de ser la calle de la Amargura. Y si no que se lo pregunten a Antonio Manuel Pérez, un veterano voluntario de Protección Civil en Muxía, y que tiró de experiencia para luchar contra el fuego en los primeros instantes. En la puerta de la Casa de la Pradera permanece inmóvil su Ford Focus, la gran 'víctima' del incendio. Aunque las llamas no llegaron a alcanzar la casa, las altas temperaturas fundieron literalmente el salpicadero del coche, donde todavía hay grandes cantidades de ceniza y polvo. "Tuve miedo por los terrenos de arriba, donde tengo mis gallinas", indica Pérez, quien dice haber visto escapar a los supuestos causantes del fuego. "Hace tiempo que venimos denunciando situaciones como esta; eran cuatro chavales quemando cobre", denuncia. Según fuentes policiales, los cuatro han sido identificados. Por su parte, Antonio pudo volver a su casa a medianoche.

A Rebeca Montes y su hijo Eli todavía les dura el susto. La confusión de los momentos de evacuación y el dejar casi todo atrás no todo el mundo es capaz de asimilarlo con entereza. "Me dio una crisis de ansiedad, por mi madre, y también por los gatos. Estuve llorando todo el rato", reconoce, ya más calmada y con la mirada puesta en los últimos focos de humo que quedan del incendio más grande del año en A Coruña.