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A Coruña

Extinguido el incendio de Penamoa tras arrasar más de 12 hectáreas

El fuego obligó a desalojar el Hogar de Santa Lucía

Abel Peña
Abel Peña y Efe
19/10/2026 10:08
Una enorme humareda corona Penamoa, a la altura del parque de Bens, por un incendio forestal la tarde de este domingo. Los Bomberos trabajan en el lugar junto con las brigadas de la Xunta. El fuego se declaró pasados 20 minutos de las seis de la tarde y comenzó a consumir monte bajo. Básicamente, tojo.
Los Bomberos trabajan en el lugar junto con las brigadas de la Xunta
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El incendio declarado en la parroquia de Visma, en A Coruña, este domingo, que quedado extinguido la pasada madrugada tras afectar a 12,58 hectáreas, según han confirmado fuentes de la Consellería do Medio Rural.

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El incendio forestal en Penamoa, en fotos

Una enorme humareda corona Penamoa, a la altura del parque de Bens, por un incendio forestal la tarde de este domingo. Los Bomberos trabajan en el lugar junto con las brigadas de la Xunta. El fuego se declaró pasados 20 minutos de las seis de la tarde y comenzó a consumir monte bajo. Básicamente, tojo.Ver más imágenes

Así, el fuego, que arrasó Penamoa, se inició en la tarde de este domingo y ha quedado extinguido sobre las 06.00 horas de este lunes, tras afectar a 11 hectáreas de monte raso y 1,58 hectáreas de monte arbolado. Para su extinción se movilizó (medio acumulados) a nueve agentes, once brigadas, diez motobombas y dos helicópteros, además de medios municipales.

El fuego se declaró, en el entorno de Talleres Hércules, pasados veinte minutos de las seis de la tarde y comenzó a consumir monte bajo.

El avance de las llamas llegó hasta el Hogar Santa Lucía, donde se acoge a mujeres víctimas de violencia de género. Al otro lado de la carretera de Bens, se encuentra el Hogar de Sor Eusebia, que acoge a personas en riesgo de exclusión.

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Un fuego forestal devora Penamoa

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Hubo que evacuar Santa Lucía y los residentes de dos casas más, que fueron trasladados a Sor Eusebia. Al lugar acudió la alcaldesa, Inés Rey, para supervisar las labores llevadas a cabo, además de por los Bomberos, por la Policía Local y Protección Civil.

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