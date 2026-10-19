Extinguido el incendio de Penamoa tras arrasar más de 12 hectáreas
El fuego obligó a desalojar el Hogar de Santa Lucía
El incendio declarado en la parroquia de Visma, en A Coruña, este domingo, que quedado extinguido la pasada madrugada tras afectar a 12,58 hectáreas, según han confirmado fuentes de la Consellería do Medio Rural.
Así, el fuego, que arrasó Penamoa, se inició en la tarde de este domingo y ha quedado extinguido sobre las 06.00 horas de este lunes, tras afectar a 11 hectáreas de monte raso y 1,58 hectáreas de monte arbolado. Para su extinción se movilizó (medio acumulados) a nueve agentes, once brigadas, diez motobombas y dos helicópteros, además de medios municipales.
El fuego se declaró, en el entorno de Talleres Hércules, pasados veinte minutos de las seis de la tarde y comenzó a consumir monte bajo.
El avance de las llamas llegó hasta el Hogar Santa Lucía, donde se acoge a mujeres víctimas de violencia de género. Al otro lado de la carretera de Bens, se encuentra el Hogar de Sor Eusebia, que acoge a personas en riesgo de exclusión.
Hubo que evacuar Santa Lucía y los residentes de dos casas más, que fueron trasladados a Sor Eusebia. Al lugar acudió la alcaldesa, Inés Rey, para supervisar las labores llevadas a cabo, además de por los Bomberos, por la Policía Local y Protección Civil.