Estudiantes de Grecia, Alemania o Francia discuten en A Coruña sobre el futuro de Europa

Participantes de la sesión nacional del EYP UIE

En la Antigua Grecia, el ágora era el centro de la vida política de la polis. En este espacio, los ciudadanos se reunían para debatir leyes, tomar decisiones importantes y participar en asambleas, entre otras cuestiones. A lo largo de los años, este lugar fue evolucionando en edificios gubernamentales que en España tienen su máximo exponente en el Congreso de los Diputados, y en Europa, en el Parlamento Europeo. En A Coruña uno de los edificios que rinde homenaje a este espacio griego –aunque solo por su nombre– es el Centro Sociocultural Ágora, donde desde este lunes y durante la jornada del martes, más de 200 jóvenes procedentes de diferentes partes de España, así como de países como Grecia, Alemania, Portugal o Francia, entre otros, discuten sobre el futuro de Europa.

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Y es que, desde el pasado jueves –y hasta el martes–, en la urbe herculina se está celebrando la vigésimo primera sesión nacional del European Youth Parliament (EYP), “la más grande que se ha organizado”, según explicaron desde la institución. La organización educativa, que ya celebró a principios de 2025 su sesión regional en la ciudad, se encarga de reunir a jóvenes interesados en política internacional que, a través de comités, analizan asuntos de actualidad, buscan soluciones y las defienden en una asamblea general, inspirada en un pleno del Parlamento Europeo.

Participación herculina

Esta sesión nacional, además, cuenta con participación coruñesa. No solo entre los estudiantes –participan tres–, sino también en la organización. Se tratan de Sofía Paredes y Alba Neira, dos jóvenes a las que el EYP les ha cambiado la vida por completo. En el caso de Paredes, conoció la iniciativa cuando terminó la PAU: “No tenía muy claro qué quería hacer, pero sabía que quería guiarlo por la internacionalización. En primero descubrí el EYP y a partir de ahí cambió todo. No solo me ha permitido viajar a más de 17 países, sino que he visto muchas perspectivas. Es un espacio que yo recomiendo a todos los jóvenes”, explica.

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En el caso de Neira, empezó en el propio colegio: “Un día, en Santa María del Mar, mi profesor de inglés nos cogió a mí y a otras dos alumnas y nos habló del EYP. De ahí fuimos a la sesión regional en Ourense y después a la sesión nacional de Marbella”, recuerda. Y de ahí, a la junta directiva. “He ido creciendo mucho en el movimiento. La verdad es que el hecho de que ocurra aquí es todo un éxito, pero la sesión ha ido sobre ruedas y todo el mundo se ha volcado un montón, no podemos estar más orgullosos”, sentencia la joven coruñesa.

La temática de este año giraba en torno a la sostenibilidad marina. Bajo el lema ‘Más allá del horizonte: rumbo a nuevas aguas’, los estudiantes tenían encomendada la misión de elaborar diferentes propuestas relacionadas con una gestión responsable de los recursos oceánicos para asegurar su correcta salud y productividad a largo plazo.

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Durante el pasado fin de semana, el campus coruñés de la Universidad Intercontinental de la Empresa (UIE) –promotora del movimiento en Galicia– acogió a los jóvenes parlamentarios, que se encargaron de buscar el material informativo necesario para elaborar sus propuestas. Desde este lunes, esas propuestas se discuten en el Ágora, donde durante la jornada de este martes se votará la mejor de ellas y se enviará al propio Parlamento Europeo.