El equipo Universo Cantigas de la UDC recibe el Premio de la Crítica de Galicia 2026 por Cantigas de Amigo

Manuel Ferreiro

El equipo investigador del proyecto Universo Cantigas, coordinado por el catedrático emérito de la Universidade da Coruña (UDC) Manuel Ferreiro, ha recibido el Premio de la Crítica de Galicia 2026 en la modalidad de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades por el volumen 'Universo Cantigas. II. Cantigas de Amigo'.

Según informa la institución académica, en dicha iniciativa interuniversitaria participan también la investigadora de la UDC Leticia Eirín; de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), Mariña Arbor Aldea; y de la de Vigo (UVigo), Bieito Arias Freixedo.

Así, apunta, el volumen fue editado por el Servicio de Publicaciones de la UDC y contó con la colaboración de la Diputación de A Coruña y de la Secretaría General de la Lengua de la Xunta.

En concreto, añade, el jurado acordó otorgar el premio por unanimidad y destacó la "excelencia" del proyecto, que ofrece una "edición crítica integral de las cantigas de amigo conservadas de la lírica gallego-portuguesa medieval".

Según recalcó, la obra es "fruto de una rigurosa y prolongada labor filológica y constituye una nueva herramienta de referencia para lo estudio de uno de los corpus más singulares del patrimonio literario europeo".