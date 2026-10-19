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A Coruña

El abogado del crimen de Samuel Luiz gana el XXII premio Marcela y Elisa

Mario Pozzo-Citro se hace con el galardón de la  Asociación por la Libertad Afectiva y Sexual de A Coruña

Efe
19/10/2026 12:31
Mario Pozzo-Citro, antes de una de las jornadas del juicio
Mario Pozzo-Citro, antes de una de las jornadas del juicio
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El abogado Mario Pozzo-Citro, que ejerció la acusación popular en el caso del asesinato de Samuel Luiz, ha ganado el XXII premio Marcela y Elisa de la Asociación por la Libertad Afectiva y Sexual (Alas) de A Coruña.

La entidad concede este galardón desde 2025, como herencia del desaparecido colectivo Milhomes, con el que busca visibilizar el trabajo de personas o entidades en favor de los derechos de la comunidad Lgtbi+.

En ediciones anteriores lo ganaron figuras como la presentadora y guionista Carolina Iglesias o la histórica activista Trini Falcés.

Fallece Trini Falcés, activista trans que logró cambiar su nombre en el registro civil de A Coruña en 1953

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En esta ocasión, el premio es para Mario Pozzo-Citro, que fue letrado de la acusación popular, ejercida por Alas A Coruña, en el caso del asesinato de Samuel Luiz, en el que hubo una agravante de discriminación, pues uno de los agresores le gritó "maricón" mientras lo mataba y después expresó su odio por el colectivo.

Alas A Coruña subraya el trabajo del letrado desde el nacimiento de la entidad, en 2010, y en especial desde 2017 como colaborador del Observatorio contra la LGTBIfobia, donde defiende a muchas de las víctimas.

El premio será entregado en la gala benéfica Marcela y Elisa el próximo 6 de noviembre en el Bellini Rooftop de A Coruña.

La recaudación de la gala irá destinada a la atención de víctimas de delitos de odio, agrega la asociación en un comunicado.

"La visibilidad, el asociacionismo y el compromiso colectivo sigue siendo fundamental para avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria. Todo ello es clave para combatir el odio y la discriminación", añade la presidenta de la entidad, Sara Crespo.

El nombre del premio, Marcela y Elisa, es homenaje a Marcela Gracia Ibeas y Elisa Sánchez Loriga, las dos mujeres que protagonizaron el 8 de junio de 1901 el primer matrimonio registrado en España entre dos mujeres; con Elisa disfrazada de hombre para poder unirse, lo que implicó que, tras descubrirse, fuesen perseguidas y tuviesen que huir a Portugal y Argentina.

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