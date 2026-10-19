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A Coruña

Del gigante 'Iona' a las 39.000 toneladas de crudo del 'Front Crown': así será la semana portuaria en A Coruña

El Puerto ha recibido 14 solicitudes de atraque para los próximos días

Iván Aguiar
Iván Aguiar
19/10/2026 10:55
Un petrolero, durante su estancia en A Coruña
Un petrolero, durante su estancia en A Coruña
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El Puerto de A Coruña ha recibido 14 solicitudes de atraque para esta semana, en la que se registrará la llegada de buques de carga, petroleros y destacados cruceros de pasaje.

Entre las operaciones más destacadas, sobresalen la llegada del imponente 'Iona', un crucero de 345 metros de eslora, y el petrolero 'Front Crown', que  protagonizará la mayor descarga de la semana con más de 39.000 toneladas de crudo.

Martes, 20 de octubre

 'Action': llegada a San Diego a las 00.30 horas (hasta el viernes 23 a las 00.00 horas) para embarcar 5.000 toneladas de asfalto.

'Iona': el crucero atracará en el muelle de Trasatlánticos a las 06.30 horas para realizar escala de trasbordo de pasajeros, permaneciendo hasta el miércoles 21 a las 16.30 horas.

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 'Navi Sun': atracará en el Muelle A de Langosteira a las 07.00 horas (hasta el jueves 22 a las 22.00 horas) para desembarcar más de 29.000 toneladas de cereales y harina.

'Cgas Master': llegará al pantalán de Repsol en el Puerto Interior las 16.00 horas (hasta el miércoles 21 a las 22.00 horas) para el embarque de 1.749 toneladas de gases energéticos del petróleo.

Miércoles, 21 de octubre

'Fisher': llegada al Muelle A del Puerto Exterior a las 08.00 horas (hasta el viernes 23 a las 20.00 horas) para descargar 8.648 toneladas de cereales y harina.

'Aida Sol': crucero que estará en el muelle Calvo Sotelo Sur desde las 09.00 horas hasta las 20.00 horas.

'Fri Brevik': atracará en Centenario Sur a las 10.00 horas (hasta el jueves 22 a las 20.00 horas) para desembarcar 2.750 toneladas de cereales y harina.

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'W West (Ex-Bomar Sedna)': operará en el pantalán de Repsol entre las 12.00 horas y el jueves 22 a las 20.00 horas para desembarcar 6.000 toneladas de biocombustibles.

'Gas Xanadu': llegará al pantalán de Repsol a las 20.00 horas (hasta el viernes 23 a las 22.00 horas) para el embarque de 2.625 toneladas de gases energéticos del petróleo.

Jueves, 22 de octubre

'Aucanada TMA': entrará en Centenario Sur a las 19.00 horas (hasta el viernes 23 a las 20.00 horas) para desembarcar 2.500 toneladas de cereales y harina.

Viernes, 23 de octubre

'Front Crown': escala en el pantalán de Repsol en Langosteira entre las 12.00 horas y el sábado 24 a las 12.00 horas para el desembarque de 39.604 toneladas de petróleo crudo.

Sábado, 24 de octubre

'Aida Prima': crucero que amarrará en el muelle de Trasatlánticos a las 07.00 horas. Dejará el puerto a las 17.30 horas de ese mismo día.

'Grit Cement': llegará al Muelle A de Langosteira a las 15.00 horas (hasta el lunes 26 a las 18.00 horas) para desembarcar 5.200 toneladas de cemento y clínker.

'Louisa Bolten': operará en el Muelle A de Langosteira desde las 20.00 horas (hasta el lunes 26 a las 22.00 horas) para embarcar 25.000 toneladas de carbón y coque de petróleo.

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