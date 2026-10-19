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A Coruña

CSIF denuncia que los 2.500 kilos de cocaína de la operación 'Doncella' permanecieron dos semanas en la AEAT de A Coruña

Agencias
19/10/2026 19:17
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La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia que más de 2.500 kilos de cocaína intervenidos en la operación Doncella permanecieran bajo custodia en las dependencias administrativas de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) en A Coruña desde el pasado 14 de septiembre hasta su incineración la semana pasada.

El sindicato exige a la Agencia Tributaria que explique los motivos de esta decisión, identifique al responsable de la misma, y que detalle los protocolos de protección activados, así como las condiciones en las que se almacenó la droga y las medidas de seguridad adoptadas para proteger a los empleados públicos durante ese periodo.

CSIF advierte de que la sede de la Delegación Especial de la AEAT en Galicia no reúne las condiciones para custodiar un alijo de estas dimensiones. Se trata de un edificio administrativo al que acuden diariamente cientos de ciudadanos para realizar gestiones tributarias y, además, alberga la residencia oficial del delegado especial de la Agencia Tributaria en Galicia.

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La custodia de grandes cantidades de droga plantea riesgos de seguridad para los usuarios de las instalaciones, y puede entrañar riesgos para la salud, una problemática reconocida en el marco de coordinación institucional para la aprehensión, análisis, custodia y destrucción de sustancias estupefacientes.

Ante esta situación, CSIF ha solicitado la convocatoria del Comité de Salud para exigir explicaciones sobre la decisión adoptada y conocer qué medidas preventivas se aplicaron, así como si se evaluaron los posibles riesgos y si se garantizó la protección de los empleados públicos durante el tiempo que la droga permaneció en el edificio.

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La droga fue incautada en la operación Doncella, desarrollada por el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria. El operativo permitió interceptar, el pasado 14 de septiembre, el velero Seute Deern, de bandera polaca, cuando navegaba a unas 400 millas de la costa gallega, entre las Azores y Canarias.

La embarcación fue abordada por efectivos del buque de operaciones especiales Petrel I y trasladada posteriormente al puerto de Vigo. En su interior se localizaron 78 fardos de cocaína, con un peso total superior a los 2.500 kilos y un valor estimado de 20 millones de euros.

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