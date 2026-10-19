Coruña Insólita | La ufología, un invento coruñés: “Los ovnis nacieron en Juana de Vega”

La calle Juana de Vega Patricia G. Fraga

La mayoría de personas probablemente asocien los ovnis al cine de Hollywood o a la inconfundible melodía de ‘Expediente X’. Pero lo cierto es que mucho antes de que los detectives Mulder y Scully conquistasen la ciencia ficción con su icónico ‘I want to believe’, un coruñés ya sentaba cátedra en lo que a ufología se refiere. Se trata de Óscar Rey Brea, desconocido y pionero vecino que se adentró en el mundillo antes incluso de que en Estados Unidos se acuñase el término ovni (objeto volador no identificado), y que con su trabajo inspiró a ufólogos como el también coruñés Manuel Carballal, que escribió una biografía sobre el padre del avistamiento de ovnis titulada ‘El gallego sabio’.

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Carballal conoció la historia de Rey Brea de forma rocambolesca: “En el año 84 u 85, preparando un artículo sobre cómo los globos sonda podían confundirse con los ovnis, fui al Observatorio Meteorológico de A Coruña y el director de aquel entonces me puso en contacto con Carlos, uno de los radiosondistas, para que me explicase”. “Enseguida me dijo que le llamaba la atención el tema que estaba haciendo, ya que su padre era el propio Óscar Rey Brea”, explica.

Una historia peculiar

Empezó a investigar su historia. “Se alistó en la División Azul no por ideología, ya que no era franquista ni pertenecía a la Falange, sino por su peculiar personalidad, e incluso falseó su fecha de nacimiento para poder alistarse. Allá fue con otros chavales de Juana de Vega, amigos suyos del barrio, que eran muchos menores de edad y hablaban siempre de irse al Amazonas o a África a explorar”, apunta Carballal.

Este grupo de coruñeses participó en el asedio de Leningrado, donde algunos compañeros españoles le cuentan a Rey Brea que habían visto un avión redondo extraño sobre el campo de batalla. “Él no lo vio, y aquello quedó como una anécdota de guerra: pensaron que debía de ser algún invento de guerra de los nazis o de la propia Rusia, y Rey lo dejó pasar”, prosigue.

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Todo cambió a su regreso a la ciudad. “Puede afirmarse que los ovnis nacieron en Juana de Vega porque, en agosto de 1945, cuando él ya había vuelto, sus padres paseaban por esa calle y vieron algo extraño sobre el cielo. Él era aficionado a la astronomía y sabía mucho sobre el tema, así que no veía sentido a la explicación que le dieron sus padres, porque la guerra ya había terminado, y comenzó a investigar”, dice. “Así que, en 1945, dos años antes de 1947, que es cuando los americanos tipificaron la propia existencia de los ovnis a través de los dos casos que marcaron la ufología moderna, ya había un gallego buscando esta clase de fenómenos por toda Galicia”, insiste Carballal.

Rey Brea, prosigue, empezó así a recoger en diarios documentación de cosas extrañas que se veían en el cielo, sin llamarlas ovnis, porque aún no se había popularizado el término. “Él comenzó a trabajar en el Observatorio, donde yo conocí a su hijo. Era radiosondista y astrónomo, y de los buenos; de hecho, ganó un premio nacional importante”, manifiesta.

1. Recreación del avistamiento / 2. Nombramiento en el BOE / 3. Carlos Rey, con un globo sonda / 4. Archivos de investigaciones / 5. Retrato de Rey Brea / 6. Reunión de ufólogos / 7. El Observatorio Manuel Carballal

“En aquella época, el centro dependía del Ejército del Aire, y cuando él empieza a publicar en medios como El Ideal Gallego, que fue el primer periódico que le publicó un montón de artículos, yo me volví loco investigando, porque en vez de firmar como Óscar Rey Brea, usaba el pseudónimo Óscar Rebre, porque tenía miedo de que le llamasen la atención”, abunda. Publicó por lo menos media docena de artículos en El Ideal Gallego hasta los 70, pero también lo hizo en muchos otros medios y revistas, y no solo sobre platillos volantes, sino sobre ciencia, mareas, astronomía...

Pese a ello, su historia no se conoce: “A él lo aniquilaron de la historia de la ufología porque destapó los grandes fraudes nacionales, al ser el primero que aplicó el método científico en la investigación”. “Era el único que tenía formación científica y todo el mundo se ponía en contacto con él. Su hijo me pasó su archivo y tenía correspondencia de otros grandes conocidos de la ufología de la época. Todos ellos le preguntaban si un caso podía ser algún fenómeno metereológico raro, y por eso le apodaron ‘El gallego sabio’”, expone.

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Un caso polémico

“Su mayor éxito, el que le costó la vida ufológica, fue que en 1972 publicó sobre los ummitas, aquella historia sobre unos extraterrestres que todavía mucha gente a día de hoy considera cierta. Él dijo que era un fraude y que lo había orquestado José Luis Jordán Peña (el hombre que, efectivamente, en los años 90, confesó la autoría de la conspiración), con lo que se enfrentó a toda la comunidad ufológica de la época”, explica Carballal. Las consecuencias: “Lo echan de todas las asociaciones, reniegan de su trabajo e incluso llegan a publicar noticias de que había muerto cuando aún vivía”.

“Siendo yo coruñés y ufólogo, no supe de su historia hasta que, por casualidad, coincidí con su hijo. Era conocido en los 50 y 60, pero es que sus colegas lo borraron de la historia. Si fuera americano o británico, ya tendría una serie o película”, lamenta. “Yo escribí una biografía de más de 600 páginas y gracias a eso sí que se le está conociendo un poco más. El año pasado, Iker Jiménez hizo una pieza en su programa basándose en mi libro, fueron a grabar a su tumba, a los sitios donde vivió, al Observatorio... Fuera de eso, es muy injusto que no se conozca a un pionero de un campo que hoy está más de moda que nunca, con todo el tema de Trump y la desclasificación de los archivos del Pentágono”, sentencia.