A Coruña dispara sus ingresos por construcción a 6,8 millones de euros

Obrero en el tejado de una obra en Xuxán Patricia G. Fraga

La actividad constructora, durante mucho tiempo paralizada tras el estadillo de la burbuja del ladrillo, está siendo incentivada para tratar de paliar la crisis de vivienda. Una de las formas más fiables de evaluar su actividad es mediante los impuestos porque más del 40% del precio final de una vivienda corresponde a las tasas y otros gravámenes, muchos de ellos municipales. Y en esto se puede decir que el Ayuntamiento cada vez recauda más. No solo comparado con los años anteriores a la crisis, sino con 2019, que fue un año de bonanza económica, la recaudación neta sobre construcción, instalaciones y obras, prácticamente se duplicó en 2025, pasando de 3,8 millones de euros a 6,8. Es decir, un 78% más.

El mismo incremento se puede percibir en la mayoría de las tasas que están relacionadas con el sector de la construcción, como la licencia de primera ocupación, que ciertamente creció durante 2025 (330.301 euros) con respecto a 2019 (293.723 euros) aunque en 2024 fue superior (386.301). Mayor aún ha sido la recaudación neta por licencias urbanísticas: de 1,2 millones en 2019 a 3,1 millones en 2025. En este caso, las cifras han ido creciendo rápidamente, y en 2021 ya se había superado la de 2019, a pesar del parón obligado del año del covid.

Otras tasas, como las cuotas de urbanización, oscilan mucho según el año. En 2025 se registró una recaudación de 3,3 millones de euros, opinadamente por la urbanización de fuente de San Amaro, que sirvió para desarrollar y urbanizar descampados entre Monte Alto y Adormideras. Sin embargo, hay que matizar que este dinero que recauda el Ayuntamiento se invierte precisamente en costear las obras.

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"Voracidad recaudatoria"

No ocurre lo mismo con los pagos por construcción, como señala el secretario general de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de A Coruña (Aproinco), Juan José Yáñez, que reprocha al Gobierno local su “voracidad recaudatoria”. Porque los promotores han hecho sus cálculos, y han sacado la conclusión de que construir en A Coruña no solo es mucho más caro que hacerlo en Oleiros (municipio de obligada comparación, por ser el más activo en este sector) sino también en cualquiera de las grandes ciudades gallegas, como Vigo, Lugo o Santiago.

En el lado positivo, el propio Yáñez reconoce la agilidad de la Concejalía de Urbanismo, que tramita cada año docenas de licencias urbanísticas. Durante mucho tiempo, una de las reclamaciones del sector ha sido rapidez administrativa, entendiendo que el tiempo es dinero, y que la burocracia es uno de los principales obstáculos con los que se tienen que enfrentar.

Que Urbanismo haya conseguido aumentar el ritmo dice mucho en su favor, sobre todo si se tiene en cuenta que andan cortos de personal. Gran parte de ese papeleo sale del Servicio de Intervención de la Edificación y Disciplina Urbanística (Iedu), que no solo concede licencias, sino que comprueba la legalidad de las obras y emite los expedientes sancionadores. Actualmente, solo el 60% de los puestos están cubiertos: 9 de 16.

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"Explosión" en 2028

Cabe preguntarse durante cuánto tiempo se seguirá manteniendo esta tendencia al alza del sector inmobiliario. La demanda sigue muy alta, y se mantendrá así en los próximos años, y los promotores esperan una “explosión” de solicitudes de licencia de obra mayor en 2028, correspondiendo con el desarrollo de Monte Mero, donde se construirán 26 bloques.

El PIA se aprobará de forma definitiva a finales de este mimo año, según las cuentas de Aproinco. Después pasaría otro año para tener listo el proyecto de urbanización, a finales de 2027, de manera que para 2028 se podría poner manos a la obra. No se trata tanto de licencias como de la edificación en si, porque las constructoras están luchando continuamente con el problema de los costes y la falta de mano de obra, problemas que no se solucionarán a largo plazo, hasta que se cambie el modelo de negocio, apostando por la mecanización y la tecnología. Un proceso que tardará años en culminar.