Afigal facilita 100 millones de euros de financiación a empresas y autónomos gallegos hasta septiembre

El presidente de Afigal, Manuel Galdo Carlota Blanco

Afigal ha reforzado durante los nueve primeros meses de 2026 su apoyo a las empresas y autónomos gallegos, con un crecimiento del 22% en el volumen de financiación avalada respecto al mismo periodo del año anterior. Hasta septiembre, la esta sociedad de garantía recíproca respaldó 1.011 proyectos por un importe de 101 millones de euros, contribuyendo al mantenimiento de más de 29.000 empleos en Galicia, según los datos que ha hecho públicos.

La actividad de Afigal hasta septiembre se ha desarrollado en un contexto de crecimiento de su base de socios, que alcanza ya los 13.683. "A través de sus avales, facilita a las empresas el acceso a financiación en mejores condiciones y acompaña sus proyectos tanto de inversión como de necesidades de liquidez", explica.

Afigal financió proyectos por valor de 72 millones de euros en el primer semestre, un 24% más Más información

Entre las principales vías de financiación canalizadas durante este periodo se encuentran las líneas del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), que estuvieron operativas hasta el 30 septiembre. En total, 605 empresas accedieron a estas líneas a través de Afigal, destinadas a facilitar financiación para inversiones productivas, circulante, reestructuración de deuda y garantías frente a terceros.

El apoyo al emprendimiento constituye otra de las líneas destacadas de la actividad de Afigal. Entre enero y septiembre, 269 emprendedores pudieron contar con la garantía de los avales de la SGR para acceder a 28 millones de euros de financiación, lo que representa el 27% del importe total avalado en este periodo. Asimismo, Afigal ha continuado impulsando el acceso a financiación para proyectos vinculados a la sostenibilidad. Hasta septiembre se formalizaron 48 operaciones por un importe de 8 millones de euros destinadas a este tipo de iniciativas, un 8% del total.

Por tamaño de empresa, las micropymes concentraron el 41% de las operaciones avaladas, seguidas de las pymes, con un 39%, y de los autónomos, que representaron el 20%. En cuanto a la distribución por sectores, el sector terciario concentró el 43% de las operaciones, seguido del comercio, con un 22%; el sector primario, con un 13%; y la construcción y la industria, con un 11% cada uno.