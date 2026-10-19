A Coruña, sobre los presupuestos de la Xunta: "No aportan, ni de lejos, los fondos suficientes para solucionar los problemas de las personas"

La alcaldesa, Inés Rey, en rueda de prensa Javier Alborés

La Xunta de Galicia anunció este lunes una inversión de 259,8 millones de euros para A Coruña en 2027. Entre los presupuestos destinados a la ciudad destacan las partidas de Política Social, Vivenda y Sanidade. El Ayuntamiento de A Coruña, no obstante, considera que las cuentas "no aportan, ni de lejos, los fondos suficientes para solucionar los problemas de las personas de esta ciudad".

La inversión en la ampliación del hospital de A Coruña para el próximo año, destacan desde el Gobierno local, se rebaja "a la mitad de lo previsto": "Destinará el próximo año a las obras del Chuac 54,1 millones, frente a los 100,1 que había previsto al elaborar el presupuesto de 2026. Es evidente que el Chuac no va al ritmo previsto y eso lo pagaremos todos los coruñeses. Somos la última ciudad en contar con una inversión sanitaria de estas características y además el retraso y la falta de impulso del proyecto es muy evidente. Iba a estar terminado este año según anunció Feijoo, pero realmente no está ni empezado".

El Gobierno de Inés Rey también denuncia que los fondos destinados para vivienda "dan para unas 300 personas, con 7.594 personas en lista de espera de vivienda social". Así, señalan que esta "no es la solución ni ahora ni a largo plazo, porque esos fondos no dan respuesta ni al 5% de la demanda, y además no se sabe ni cuándo estarán hechas esas viviendas, que por cierto financia el Estado a través de transferencias a las comunidades autónomas". La inversión anunciada por la Xunta es de 42,6 millones de euros para la construcción de vivienda pública en la ciudad.

Otro asunto criticado por el Gobierno de Inés Rey es la falta de partida para la mejora de la movilidad metropolitana: "Una vez más, no hay nada". Además, "para los colegios de Primaria solo se recoge el proyecto de Prácticas; del resto, nada. Fue necesario que las madres y padres se manifestaran delante del conselleiro para que quedara claro que era necesario actuar. El problema es que el resto de los colegios seguirán, un año más, igual".