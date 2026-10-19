A Coruña recibe la visita por primera vez del crucero 'Mein Schiff Flow'
Atracó en la ciudad procedente de Cádiz, en una escala que compartió con el también gigante 'Ventura'
A Coruña hrecibió este lunes un barco que es en realidad toda una ciudad de lujo sobre el mar. El 'Mein Schiff Flow' atracó en la ciudad procedente de Cádiz y con casi 4.000 pasajeros a bordo, en una escala que compartió con el también gigante 'Ventura' de P&O.
Se trata de la primera visita que realiza a la ciudad. Con motivo de esta efeméride, la Autoridad Portuaria, autoridades locales, Policía Nacional y Guardia Civil participaron en el tradicional intercambio de metopas con la tripulación.
El nuevo buque de TUI Cruises, que navega desde este mismo año, está diseñado para redefinir el concepto de los trasatlánticos y ofrecer relax, confort y lujo a sus pasajeros. Para ello, una de sus grandes fortalezas es el ocio, con más de una treintena de ofertas entre restaurantes, bares y salas.