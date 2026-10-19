A Coruña recibe la visita por primera vez del crucero 'Mein Schiff Flow'

El 'Mein Schiff Flow', este lunes en A Coruña Carlota Blanco

A Coruña hrecibió este lunes un barco que es en realidad toda una ciudad de lujo sobre el mar. El 'Mein Schiff Flow' atracó en la ciudad procedente de Cádiz y con casi 4.000 pasajeros a bordo, en una escala que compartió con el también gigante 'Ventura' de P&O.

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Se trata de la primera visita que realiza a la ciudad. Con motivo de esta efeméride, la Autoridad Portuaria, autoridades locales, Policía Nacional y Guardia Civil participaron en el tradicional intercambio de metopas con la tripulación.

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El nuevo buque de TUI Cruises, que navega desde este mismo año, está diseñado para redefinir el concepto de los trasatlánticos y ofrecer relax, confort y lujo a sus pasajeros. Para ello, una de sus grandes fortalezas es el ocio, con más de una treintena de ofertas entre restaurantes, bares y salas.