Una vida dedicada a los históricos barcos pesqueros de La Marina (A Coruña): “Cada vez compensa menos”

Fran y Jose María posan junto al ‘Segundo Mar Caspio’ Quintana

‘Segundo Mar Caspio’. Este es el nombre de un pesquero de color rojo dedicado al pulpo, que tiene casi trece metros de eslora y que atraca en el muelle más emblemático del puerto de A Coruña, el ubicado en La Marina. Allí convive junto a otras embarcaciones similares, veleros y yates.

Sus dueños son José María y Fran Miguens, padre e hijo, respectivamente. Ambos explican que se trata del buque dedicado a la pesca que lleva más años en este espacio del puerto, con más de tres decenios a sus espaldas. El Registro General de la Flota Pesquera del Gobierno central revela que fue dado de alta el 29 de abril de 1994.

Avería

Ahora no sale a navegar porque sufrió una avería hace unos meses y su futuro es incierto. “No sabemos qué vamos a hacer con él. Imagínate una persona de mi edad —joven—, ¿para qué te vas a meter en uno de estos barcos? Coges y haces uno más pequeño. En estos barcos —alude a buques como el ‘Segundo Mar Caspio’, de mayor tamaño que las pequeñas lanchas que se usan actualmente— tenemos que andar mínimo tres, y claro, el mantenimiento”, avisa Fran, que vive en el barrio de As Atochas, en A Coruña.

Fran y Jose María posan junto al ‘Segundo Mar Caspio’ Quintana

“Estos barcos estaban muy bien cuando empezaron ellos —gente como su padre—. Cuando los hicieron, en los 90 y en el 2000, hacían mareas grandes”, explica. Ahora, la situación ya no es tan favorable como entonces.

Mientras el ‘Segundo Mar Caspio’ permanece amarrado en el puerto, Fran trabaja en el barco de su tío Gonzalo, el ‘Flor da Marola’, que es más moderno y también atraca en La Marina. Así, puede seguir saliendo a capturar el pulpo, como hace desde hace siete años, cuando comenzó en este trabajo. Su padre, José María, se retiró hace un año tras toda una vida dedicada al mundo del mar.

Adversidades

Por momentos, salir con el barco puede parecer una cruzada contra los elementos, debido a las múltiples adversidades que tienen que afrontar los pescadores. Entre ellas, están el miedo a posibles multas, el furtivismo y los daños a los aparejos, falta de servicios como luz y agua en el pantalán, la reducción de talleres con recambios y el alto coste del gasóleo, que no para de aumentar de precio.

“El combustible era más barato antes. Ahora, por ejemplo, nosotros este barco, el ‘Flor da Marola’, tiene 2.000 litros de tanque de diésel. Y hay que llenarlo una vez al mes, una vez cada mes y medio. Y antes, cuando empecé yo, el litro salía a 0,64 y ahora sale a 1,2 o 1,3. Cada vez compensa menos. Estos barcos estaban muy bien porque aguantan muchísimo. Estos barcos los sacas para fuera con mal tiempo y no tienes que preocuparte. Son muy seguros. Podías ir hasta Prior, pasar Prior hasta Ortegal e ir hasta Malpica, Ponteceso... Pero claro, chupa como un loco”, relata Fran.

Problema

José María, originario de Razo (Carballo), se jubiló hace un año tras toda “una vida” dedicada a la pesca, tal y como relata. Como profesional, permaneció durante 47 años, aunque empezó mucho antes. A los 13 años ya lo llevaban para ayudar en un barco. “Tengo una libreta del mar que ponía ‘cuerpo creciente’ y ‘barba saliente’, y ya iba al mar”, confiesa al repasar su trayectoria profesional.

En su opinión, la Xunta tiene parte de la culpa de acabar con la pesca. “Fue una de las causas principales, porque antes en Galicia cada zona tenía sus artes de pesca. Y cuando entró la Xunta quiso unificar todo, hacer una ley para todos. Al final limitaron por zonas las artes que existían. Regularon desde el despacho. Teníamos más libertad cuando dependíamos de Madrid”, asegura.

Venta

“Muy barato”. Estas son las palabras que utilizó Manuel Fernández el año pasado para describir el precio que puso al ‘Frisan’, el barco pesquero que puso a la venta por 60.000 euros y que tiene su base en el mismo pantalán en el que atracan el ‘Segundo Mar Caspio’ y el ‘Flor da Marola’.

A día de hoy, sigue a la venta. Su armador, Manuel Fernández, explicó el año pasado que se retiró en 2024 después de 43 años de trabajo y que busca a alguien que quiera hacerse con la propiedad del barco, ya que sus hijos tienen otras profesiones y no quieren dedicarse al mar.

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La presencia de barcos de pesca en el muelle ubicado en La Marina ha sido una constante a lo largo del tiempo. De hecho, se han convertido en un elemento que incluso llama la atención a los turistas que suelen transitar por la zona.

Sin embargo, el paso de los años ha afectado negativamente a la flota local, puesto que el número de buques con base en la dársena coruñesa se ha reducido de forma importante.

Hace 15 años, había registrados 120 barcos y el año pasado la cifra había descendido hasta los 92. Esto supone que ha desaparecido una cuarta parte de la flota en este período de tiempo, según los datos recopilados por el Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia.

La mayoría de estas embarcaciones se dedican a las artes menores, que son modos de pesca tradicionales y artesanales que se emplean con barcos pequeños, operando cerca de la costa y con una menor tecnología que las artes industriales.

Ya en menor medida, en el censo autonómico aparecen pesqueros dedicados al arrastre (método en el que se remolca una red en forma de cono a través del agua para capturar peces y mariscos), cerco (sistema en el que se remolca una red en forma de cono a través del agua detrás de uno o más barcos), palangre de fondo (aparejo fijo que se utiliza para capturar peces en el lecho marino) y palangre de superficie (arte de pesca que utiliza una larga línea flotante de la que cuelgan miles de anzuelos con cebo).