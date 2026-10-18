Una réplica del monoplaza Williams FW48 con el que Carlos Sainz compite en Fórmula 1 Museo de Estrella Galicia

Este domingo, un grupo de operarios del museo de Estrella Galicia (MEGA) desmontaron las cristaleras de su fachada frontal para introducir en su interior una réplica exacta del monoplaza Williams FW48 con el que Carlos Sainz compite en Fórmula 1 con la escudería Atlassian Williams F1 Team.

El vehículo permanecerá en su espacio expositivo y podrá ser visitado por el público a partir de esta misma semana, en el marco de la visita general al museo, con cualquiera de sus entradas.

La directora del Museo de Estrella Galicia, Marta Rodríguez, afirmó que la pieza se incluye "dentro de la propuesta expositiva de MEGA", en el espacio dedicado a los patrocinios deportivos de la marca. "Un área viva que se renueva cada año con el objetivo de seguir sorprendiendo a nuestros visitantes y de poner en valor alianzas que forman parte del ADN de la marca".

Añadió Rodríguez que "la figura de Carlos Sainz ocupa un lugar destacado como uno de nuestros grandes embajadores", por lo que la incorporación de la réplica del monoplaza Williams FW48 es "una muestra más" del camino que Estrella Galicia 0,0 y el piloto han recorrido juntos a lo largo de los años, desde que en 2013 iniciara su carrera en el automovilismo.