Tanxugueiras cumplen diez años arropadas por su gente en una 'foliada' llena de sorpresas

Con el concierto 'O Cuarto Tour' en el Coliseum de A Coruña, las Tanxugueiras celebraron sus 10 años de carrera Carlota Blanco

Tanxugueiras, el grupo formado por Aida Tarrío y las hermanas Olaia y Sabela Maneiro, ha celebrado la noche de este sábado su décimo aniversario en una 'foliada' llena de sorpresas, con una decena de colaboraciones.

El Coliseum de A Coruña colgó el viernes el cartel de no hay billetes, con más de 8.000 personas ávidas de disfrutar de su único concierto en tierras gallegas este 2026, con la promesa de un sinfín de momentos inesperados sobre el escenario.

El grupo anticipaba una 'foliada' muy especial y cumplió con creces en una noche de reencuentros, algunos muy inesperados con viejos amigos y otros, de siempre.

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La música, acompañada por las pandereteiras de AdeLina, recorrió todos sus trabajos y periodos, desde que eran desconocidas hasta la actualidad, con un repaso por todos sus momentos.

'Tradi', 'Metal Mollado', 'Na Noite' y 'Ea ea' sirvieron para empezar un concierto al que se presentaron, según Aida Tarrío, "encantadísimas de poder presentar" su último disco, 'O Cuarto', "por fin en casa, en Galicia": "El cantar es lo único que alivia el alma por completo", añadió.

La música siguió con 'Pedindo Perdón', 'O seu eco' y 'Romaría' para dar paso a "un momento muy importante" con la primera colaboración de la noche, de unas amigas que ya conocían de las 'foliadas': Caamaño & Ameixeiras.

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El dúo gallego formado por Sabela Caamaño y Antía Ameixeiras cantó junto a las tres protagonistas 'Ghatinha mansa'; siguieron con 'Chorar chorei' y, justo después, el público les cantó cumpleaños feliz por su décimo aniversario.

Olaia Maneiro anticipó una vuelta "al pasado con una persona muy especial, con un amigo" que en su momento las ayudó muchísimo que nos ayudó muchísimo: Isaac Palacín, que giraba con ellas y fue productor de 'Contrapunto', el disco con el que saltaron a la fama en 2019.

Con él sonaron 'Río verde', 'Desposorio', 'Glasgow' y 'Malquerenza'; y Pedro Pascual también las acompañó en le escenario para 'Glasgow'.

Un tema inédito para curar las heridas

Sabela Maneiro dio la bienvenida a María José Llergo, para cantar una canción que esperan que sirva a muchas personas "para curar heridas", con un estribillo que repasaba "esa pena que duele, esa pena infinita" e invitaba a ponerle remedio.

"Si me preguntan si me quiero casar con vosotras yo digo sí", proclamó María José Llergo, que recordó lo orgulloso que está todo el mundo con el éxito de Tanxugueiras.

Los siguientes temas fueron 'Era yo' y 'As que tiñan que estar', esta junto a otra de las colaboraciones de la noche: Juancho Marqués.

La canción de la película 'Rondallas', 'As que nunca cantaron', sonó a continuación, para continuar con 'Quen é a que canta?' y acabar de meter al público en el concierto con cánticos a coro de 'Hoxe, mañá e sempre', acompañadas por Valeria Castro.

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Ya con los más de 8.000 espectadores entregados, el Coliseum se volcó con 'Pano corado', 'Midas', 'Figa' y 'Salitre', para la que juntaron una triple colaboración con Baiuca, Lilaina y Lagharteiras.

Aida Tarrío lloró mientras agradecía el apoyo y avanzaba "muchos años más": "Gracias por resucitarnos", proclamó.

Y cuando parecía que la emoción no podía subir más llegó el colofón de 'Non calan' y la canción que arrasó en su momento en el voto popular para ir a Eurovisión: la mítica 'Terra'.

Después de casi dos horas, en los bises, después del reivindicativo cántico del público de 'Outra si, Altri non' -en rechazo al proyecto de macrocelulosa en el corazón de Galicia-, sonaron 'Mentres brille', 'Encadear' y 'Todo amaina'.

Sirvieron para dejar una sonrisa en los labios de más de 8.000 personas, en un cumpleaños irrepetible, en casa, rodeadas de los suyos dentro y fuera del escenario, celebrado en una noche infinita.