París y A Coruña se sincronizan: ambas realizan obras para poner en valor sus respectivos obeliscos

El obelisco de Luxor, en París, y el Obelisco de A Coruña Víctor Seoane/Quintana

Hay momentos en los que parece que operan ciertas sincronías, coincidencias que semejan imposibles o, por lo menos, improbables. Una de ellas une el Obelisco de A Coruña y el de París, ubicado en la plaza de la Concordia. Ambos son hitos importantes en sus respectivas ciudades y están viendo estos días como el entorno que les acoge se transforma poco a poco por una reforma. En ambos casos, se trata de reducir el tráfico que pasa por su lado y convertir el espacio en peatonal.

El proyecto, de más de 36 millones de euros y financiado por el Ayuntamiento de París, pretende hacer de la plaza un espacio más tranquilo, más verde y más apto para los peatones. En el caso de los Cantones, la obra es mucho más modesta, porque su presupuesto es menos de una cuarta parte que el parisino: ocho millones.

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Otro dato que empequeñece a A Coruña es la altura de los dos monumentos: mientras que los antiguos egipcios lo hicieron de 23 metros de alto, los coruñeses fueron mucho más humildes y se limitaron a 16 metros. Eso sí, originalmente el Obelisco de A Coruña medía menos, pero en los años 50 se decidió elevar su altura para evitar que los edificios que crecían a su alrededor lo empequeñecieran. Ese es un problema que nunca ha tenido el de Luxor, que se encuentra en un espacio mucho más despejado.

Porque la plaza de la Concordia es una de las más grandes y monumentales de París, una ciudad que se caracteriza precisamente por sus grandes espacios públicos, pensados para actos importantes, como los desfiles que pasan a su lado. Son, en total, 75.600 metros cuadrados, que hacen palidecer a los 27.000 metros cuadrados con los que contarán los Cantones una vez concluya la reforma, lo que ocurrirá a finales de año.

Conexión herculina

Aparentemente, los dos monumentos no tienen mucho en común excepto el nombre, dado que uno procede de Luxor, en Egipto, mientras que el de A Coruña, que se inauguró en febrero de 1895, es autóctono. Pero existe una conexión insospechada. El virrey de Egipto regaló a Francia uno de los obeliscos de Luxor, esta lo trasladó por mar en una embarcación construida especialmente para la ocasión y precisamente una de las escalas que hizo fue en A Coruña.

Allí permaneció durante un par de semanas, y el espectáculo de ver un monumento milenario flotando en el puerto provocó que muchos coruñeses se acercaran a contemplarlo.

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Se cuenta que fue allí donde surgió la idea de que A Coruña debía tener su propio Obelisco. No uno importado desde el país de los faraones, como los franceses o los ingleses, quienes, años después (1877), ya puestos, instalaron lo que después se llamó Aguja de Cleopatra, un auténtico obelisco de más de 3.500 años, junto al Támesis y que también había pasado por la costa coruñesa camino de las islas británicas.

A Coruña no podía compararse con las dos capitales más importantes del mundo, Londres y París, pero tenía su orgullo y su ingenio, así que crearon su propia aguja, una veleta y un reloj que (de nuevo la coincidencia) fue construido en Francia. No lo adorna ningún jeroglífico, sino el busto en bronce de Aureliano Linares Rivas. El resto, grabaciones de datos geográficos y meteorológicos de la ciudad de la que no se irá nunca.