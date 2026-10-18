La Xunta reserva 54,1 millones para la obra del Chuac en 2027

Hospital Universitario de A Coruña, Chuac EC

El ámbito sanitario juega un papel destacado en los presupuestos de la Xunta de Galicia para el ejercicio de 2027. El proyecto hecho público durante esta semana recoge una partida de 54,1 millones de euros para avanzar en las obras de reforma del Complexo Hospitalario de A Coruña (Chuac), lo que supone un incremento del 25% respecto a la de 2026, según ha desvelado el Ejecutivo autonómico.

Estos fondos servirán para avanzar en la ejecución de los accesos viarios (ya se ha demolido el viaducto sobre la avenida de A Pasaxe) y la torre polivalente. Además, permitirán abordar la excavación de la denominada fase 2.1, con el que se preparará el terreno sobre el que se levantará el nuevo edificio asistencial.

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La fase 2 de la remodelación del Hospital de A Coruña se divide en dos etapas, con el fin de ajustar precios y evitar sobrecostes que puedan alterar los plazos, como explicó el Ejecutivo gallego el pasado. De este modo, se comienza con esta fase 2.1 que incluye actuaciones previas como demoliciones y excavaciones, así como la ejecución de los movimientos de tierras necesarios para el posterior desarrollo de las obras del nuevo edificio asistencial. Asimismo, se contempla la gestión necesaria de los materiales naturales generados en esos trabajos de excavación. Este contrato pendiente de adjudicación.

La partida de 54,1 millones de euros también permitirá financiar los trabajos de la denominada fase 0.2, con la que se ejecutarán un conjunto de actuaciones que se desarrollarán sobre 2.475 metros cuadrados de la quinta planta del centro hospitalario coruñés. En este caso, el pasado verano se adjudicó al redacción del proyecto. Esta actuación incluye la reforma de la unidad de diálisis y reanimación, la creación de una zona de pruebas funcionales de pneumología y de un área destinada a cardiología. Además, se ampliará el gimnasio.

Equipamiento

A la partida principal se le suma otra destinada a equipamiento, según avanza la Xunta. En concreto, asciende a un total de 4,03 millones de euros.

Con este montante, se incluyen 830.000 euros para la unidad de lesionados medulares, 1,7 millones para la ampliación de una nueva unidad de resonancia magnética, 500.000 euros para equipamiento de cardiología y un millón de euros para sala de rayos.

El Ejecutivo gallego destaca que, en conjunto, entre la obra y el equipamiento, el presupuesto para el Chuac asciende a 58,1 millones de euros, una “muestra de la prioridad” que representa para la Xunta la modernización de la sanidad pública y el refuerzo de la “capacidad asistencial” del área coruñesa.

Los presupuestos en materia sanitaria también recogen otras partidas, como 3,3 millones de euros para financiar la reforma del mercado de Santa Lucía y la construcción del centro de salud.

El Gobierno gallego indica que estas cuentas tienen en cuenta al área sanitaria de A Coruña y Cee, ya que garantizan "los recursos necesarios para cubrir los incrementos salariales tanto del personal clínico como del no clínico", así como para atender las prestaciones farmacéuticas y ortoprotésicas de toda la población.