La ilustradora coruñesa Bea Lema, multipremiada en el Festival de Cine Intersección

Un momento de la gala de clausura, este sábado, en Palexco Festival Intersección

El Festival Internacional de Cine de A Coruña-Intersección dio a conocer este sábado el palmarés de una nueva edición, celebrada desde el pasado martes en seis ubicaciones diferentes de la ciudad. El fallo del jurado reconoció como una de las propuestas más destacadas a ‘The Recce’, del cineasta Daniel Mann, con el Premio del Jurado-Sección Internacional –principal distinción del certamen–, y a la ilustradora coruñesa Bea Lema, por ‘O corpo de Cristo’, en tres categorías diferentes (Premio del Jurado Senior, Premio Numax y Premio MAV).

En el caso de ‘The Recce’, el jurado destacó “su singular manera de convertir la búsqueda de localizaciones cinematográficas en un acto político”. La película cuestiona las relaciones entre los territorios y el poder, y pone de manifiesto cómo la construcción de la imagen puede implicar la desaparición de aquello que ya existe.

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El jurado internacional también reconoció ‘Con permiso de la autoridad eclesiástica’, de Jesús Lacorte, con el Premio al Cortometraje Español, que supone la calificación para los Premios Goya de la Academia de las Artes y las Ciencias Audiovisuales de España. Por su parte, ‘Stallion y la bola de cristal’, de Christian Avilés, recibió el Premio Fulgor. Así, la Sección Galicia otorgó el premio a ‘Moon Safari’, de Hugo Amoedo, destacando su capacidad para abordar, desde una sencillez profundamente poética, la importancia de las pequeñas cosas.