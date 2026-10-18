La delegada de la Xunta y el gerente del Chuac inspeccionan el solar para la ampliación de la unidad de resonancia

Belén do Campo y Luis Verde, durante la visita Carlota Blanco

La delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo y el gerente del Área Sanitaria de A Coruña y Cee, Luis Verde, mantuvieron una reunión de trabajo y visitaron las instalaciones del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) donde se llevará a cabo la ampliación de la unidad de resonancia magnética, un proyecto cuya licitación se puso en marcha recientemente.

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Durante la visita, inspeccionaron el espacio donde se integrará una nueva sala de resonancia magnética en las instalaciones existentes y analizaron la distribución funcional prevista para esta área clínica.

El proyecto ha salido a licitación —con el anuncio publicado en el Portal de Contratos Públicos de Galicia— por un importe de 1,4 millones de euros. Además de la nueva sala de resonancia magnética y su correspondiente área técnica, el proyecto contempla cuatro salas de informe, una zona de recuperación, un área de control, tres cabinas de cambio y aseos independientes para el personal sanitario y los pacientes.