Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

La delegada de la Xunta y el gerente del Chuac inspeccionan el solar para la ampliación de la unidad de resonancia

La obra cuenta con un presupuesto de 1,4 millones de euros

Julia Nóvoa
18/10/2026 14:08
Belén do Campo y Luis Verde, durante la visita
Belén do Campo y Luis Verde, durante la visita
Carlota Blanco
beowner620V2
COLIMA 620
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

La delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo y el gerente del Área Sanitaria de A Coruña y Cee, Luis Verde, mantuvieron una reunión de trabajo y visitaron las instalaciones del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) donde se llevará a cabo la ampliación de la unidad de resonancia magnética, un proyecto cuya licitación se puso en marcha recientemente. 

Hospital Universitario de A Coruña, Chuac

Absuelta una médica del Chuac por espiar el historial de una compañera

Más información

Durante la visita, inspeccionaron el espacio donde se integrará una nueva sala de resonancia magnética en las instalaciones existentes y analizaron la distribución funcional prevista para esta área clínica.

El proyecto ha salido a licitación —con el anuncio publicado en el Portal de Contratos Públicos de Galicia— por un importe de 1,4 millones de euros. Además de la nueva sala de resonancia magnética y su correspondiente área técnica, el proyecto contempla cuatro salas de informe, una zona de recuperación, un área de control, tres cabinas de cambio y aseos independientes para el personal sanitario y los pacientes.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El presidente del PP, Alberto Nuñez Feijóo, acompañado por el PP de Cataluña, Alejandro Fernández (i), y del cabeza de lista por Barcelona a las próximas elecciones generales, Xavier García Albiol (d)

Feijóo promete una ley antiocupaciones tras el 29-N y se la encarga a Xavier Garcia Albiol
EFE
La candidata de Podemos, Irene Montero

Rufián y Montero harán el primer acto de precampaña en Barcelona el próximo 24 de octubre
EFE
Hospital Universitario de A Coruña, Chuac

La Xunta reserva 54,1 millones para la obra del Chuac en 2027
Julia Nóvoa
El papa León XIV dirige el rezo del Ángelus desde la ventana de su despacho con vistas a la plaza de San Pedro, al día siguiente de recibir el alta del Hospital Universitario Agostino Gemelli

León XIV reaparece en el ángelus y dice que retomará gradualmente su actividad
Soledad Álvarez