La delegada de la Xunta y el gerente del Chuac inspeccionan el solar para la ampliación de la unidad de resonancia
La obra cuenta con un presupuesto de 1,4 millones de euros
La delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo y el gerente del Área Sanitaria de A Coruña y Cee, Luis Verde, mantuvieron una reunión de trabajo y visitaron las instalaciones del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) donde se llevará a cabo la ampliación de la unidad de resonancia magnética, un proyecto cuya licitación se puso en marcha recientemente.
Durante la visita, inspeccionaron el espacio donde se integrará una nueva sala de resonancia magnética en las instalaciones existentes y analizaron la distribución funcional prevista para esta área clínica.
El proyecto ha salido a licitación —con el anuncio publicado en el Portal de Contratos Públicos de Galicia— por un importe de 1,4 millones de euros. Además de la nueva sala de resonancia magnética y su correspondiente área técnica, el proyecto contempla cuatro salas de informe, una zona de recuperación, un área de control, tres cabinas de cambio y aseos independientes para el personal sanitario y los pacientes.