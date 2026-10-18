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A Coruña

La Agrupación Musical Albéniz, embajadora de A Coruña en Palencia

La orquesta de pulso y púa actuó en la XVIII Muestra de Música de Plectro Villa de Astudillo y tras el concierto entregó una Torre de Hércules al alcalde de la localidad

Esther Durán
18/10/2026 12:43
El alcalde de Astudillo, Luis Santos, muestra la Torre de Hércules que le entregó el presidente de Albéniz, Rafael Vázquez (derecha), en presencia del director de la orquesta, Lucas Blanco (izquierda)
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La orquesta de la Agrupación Musical Albéniz, dirigida por Lucas Blanco, se desplazó este fin de semana a Palencia para participar en la decimoctava edición de la Muestra de Música de Plectro Villa de Astudillo, localidad situada a 29 kilómetros al noreste de la capital palentina. 

Unas doscientas personas llenaron la iglesia de Nuestra Señora de Los Ángeles para disfrutar del concierto que la formación coruñesa ofreció el sábado 17 por la noche. 

Tras la actuación, los organizadores obsequiaron a Blanco con un cuadro conmemorativo como recuerdo de la participación de Albéniz en el festival. 

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A su vez, el presidente de la agrupación coruñesa, Rafael Vázquez, entregó al alcalde de la localidad, Luis Santos, una Torre de Hércules como símbolo de A Coruña y de Galicia. 

La Muestra de Música de Plectro Villa de Astudillo está organizada por el Ayuntamiento de Astudillo y la Red de Conjuntos Históricos de Castilla y León, en colaboración con la Diputación de Palencia. Cada año, desde hace dieciocho, el segundo y tercer fin de semana de octubre reúne a grupos de pulso y púa locales y de otras comunidades en este encuentro musical.

Este año la organización invitó a la Agrupación Musical Albéniz, la primera formación gallega que participa en el festival. Albéniz, cuya sede está en la plaza de Azcárraga y que en el año 2028 celebrará su centenario, presentó en Astudillo una orquesta con 24 músicos, muchos de ellos formados en la propia agrupación, en su Escuela de Música Severiano Estévez.

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