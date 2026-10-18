Diego Tristán celebra la victoria del Deportivo en Old Trafford Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años, en 2001, el Deportivo conseguía la gesta de ganar en Old Trafford al Manchester United en Liga de Campeones, para situarse entre los equipos más grandes de Europa. Dos goles de Tristán y uno de Sergio certificaron un triunfo que Irureta calificó de histórico. Mientras, en 1951, hace 75 años, el Gobierno iniciaba las tareas administrativas para contratar la construcción de la línea de ferrocarril que debía unir la ciudad de Zamora con la de A Coruña.

Hace 25 años | El Dépor se confirma como grande de Europa tras ganar al Manchester United

El Deportivo se confirmó como uno de los equipos más grandes de Europa al derrotar por 2-3 al Manchester United. El encuentro celebrado en el mítico estadio de Old Trafford supuso una magistral exhibición de fútbol de alta escuela. Un tanto de Sergio y dos de Diego Tristán certificaron una victoria que deja a los blanquiazules el camino expedito para clasificarse para la segunda fase de la Liga de Campeones. Los coruñeses demostraron una irreductible capacidad de reacción, dado que los ingleses se adelantaron en el marcador cuando sólo se habían disputado seis minutos. La insistencia sobre el área de Barthez provocó el desconcierto de la defensa y el portero británicos, cuyos errores resultaron decisivos para la consecución de un triunfo que el propio Javier Irureta calificó de histórico.

En A Coruña, el conselleiro de Industria, Rodríguez Yuste, anunció que General Dynamics transformará la Fábrica de Armas en un centro de excelencia de ingeniería y procesos, especializado en armas ligeras, para toda Europa y Turquía.

Portada de El Ideal Gallego del 18 de octubre de 2001 Archivo El Ideal Gallego

Hace 75 años | El Gobierno activa la construcción del ferrocarril entre Zamora y La Coruña

El Ministro de Obras Públicas recibió a los periodistas a primera hora de la tarde y les dijo que en el Boletín Oficial del día 12 se había publicado un decreto de su Departamento acerca de las obras del ferrocarril Zamora-La Coruña, en el que se demuestra cómo cuajan en disposiciones los resultados de los viajes que realiza. En virtud de este decreto se amplían los destajos y se ordena la adquisición de materiales con derecho a preferencia para hierro y cemento, lo que permitirá inaugurar el año venidero los trozos de este importante ferrocarril.

Por otro lado, en la crónica de sucesos se da cuenta de que a las doce de la mañana, en la calle de Caballeros y a la altura de la Estación del Norte, un trolebús que hace el recorrido de Puerta Real a Monelos alcanzó y tiró al suelo a una mujer que con su esposo y su hija transitaba por dicho lugar. Inmediatamente fuer recogida y trasladada a la casa de Socorro de Santa Lucía, donde le fueron apreciadas contusiones y hematoma en región superciliar izquierda, nariz y rodilla, así como también shock traumático.

Portada de El Ideal Gallego del 18 de octubre de 1951 Archivo El Ideal Gallego