Diego González Rivas, en el podcast de Rueda: "Antes del Uniportal VATS tenía una vida normal, con casa, novia, trabajo en A Coruña y horario"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, conversa con el cirujano coruñés Diego González Rivas en el cuarto episodio de su pódcast Galicia Calidade, que se publica este domingo a través del canal de YouTube de la Xunta y de sus redes sociales.

En la entrevista, ambos abordan cuestiones como el desarrollo de la técnica quirúrgica mínimamente invasiva Uniportal VATS, creada por González Rivas y difundida por cerca de 150 países mediante sus cursos de formación y las intervenciones que realiza.

El cirujano confirmó que esta técnica se empleó recientemente en una operación al papa León XIV, como adelantó El Ideal Gallego.

Una técnica coruñesa para operar al papa León XIV Más información

La conversación también ha girado sobre la vocación necesaria para ejercer la medicina, las motivaciones que llevaron al médico gallego a emprender su trayectoria profesional y el futuro de esta disciplina, así como las fortalezas y debilidades del sistema sanitario público.

Cada entrevista incluye con una serie de preguntas personales comunes a todos los participantes y en las que Diego González Rivas también demostró su deportivismo, su concepto de la felicidad o cómo era antes de descubrir Uniportal VATS.

Así, a la pregunta de Rueda sobre qué se llevaría de Galicia, el cirujano coruñés no duda: "Yo llevaría el carácter de los gallegos. Es único. Siempre presumo de eso. Tenemos un carácter especial, una de forma de ser diferente al resto del mundo". Pero ya en cuanto a cosas prácticas, el doctor González Rivas tiene claras dos cosas de las que hay que presumir y que tienen, precisamente, su raíz en la ciudad de A Coruña: la industria textil y "una cerveza maravillosa".

También reafirma el cirujano su deportivismo, aunque confiesa además que también el Celta tiene parte de su corazón: "Yo soy deportivista, pero soy celtista también. Yo soy gallego".

"¿Eres futbolero?", le pregunta Rueda, a lo que Diego González Rivas responde que le gusta y que es algo que también le abre las puertas en sus viajes por el mundo.

"Cuando viajo por el mundo es muy fácil hablar de fútbol y el Deportivo siempre se conoce. De la época del Superdépor todo el mundo conoce a Bebeto, Mauro Silva...", asegura.

Sin embargo, de lo que más presume el médico coruñés es de la gastronomía gallega. "Sería el primero que llevaría de Galicia, porque probablemente sea el mayor tesoro que tenemos. Es la mejor del mundo", certifica.

El presidente de la Xunta también le pregunta sobre qué considera que es la felicidad, a lo que Diego González Rivas le señala que lo que le hace feliz es levantarse cada día y hacer lo que le gusta. "Tenemos otro concepto de la felicidad que es sentir que estás sano, que tienes salud, pues eso también es felicidad. Me levanto y digo 'estoy bien', puedo caminar, ver, tocar, sentir. Estoy acostumbrado a ver tanta enfermedad que me doy cuenta que a veces no valoramos la salud como merece, la normalizamos. Nos quejamos por tontería", reflexiona.

En la entrevista con Rueda, Diego González Rivas también recuerda cómo era su vida antes de que su técnica Uniportal VATS se convirtiese en una de las grandes referencias de la cirugía mundial. Asegura que siempre tuvo la inquietud de investigar cómo funcionan las cosas, lo cual le llevó a desarrollar Uniportal VATS en 2010 para operar a través de una incisión de solo tres centímetros. "Hasta ese momento yo tenía una vida más tradicional. Trabajaba en A Coruña, tenía mi puesto en el Chuac, que fue donde me formé. Tenía novia, casa, horario, pero en el momento que descubro la técnica, visualizo su impacto. Aparte de las circunstancias que rodearon su nacimiento, la crítica de los más tradicionales, mi jefe no la entendió, a pesar de eso seguí adelante y la tuve que exportar para demostrar al mundo entero que sí era efectiva. Eso me motivó a empezar a viajar por el mundo y fui construyendo una estructura mundial de enseñanza, empezando en 2013 en Shanghai, que me invitaron al centro que revolucionó la cirugía a nivel mundial. Y desde ahí comenzamos a crear ramificaciones para otros países con interés, centros de entrenamiento, centros experimentales. Fue una bola de nieve que no se puede frenar, porque después apareció también la robótica, las innovaciones...", recuerda Diego González Rivas

La sanidad pública

El presidente de la Xunta también cuestionó al médico coruñés acerca de la sanidad pública y sus fortalezas y debilidades.

"Soy un defensor de la sanidad pública siempre. Somos unos privilegiados en España y en Galicia por la sanidad que tenemos, universal, que cubre a todo el mundo, que no tienes que estar preocupado. Si necesitas un trasplante, no vas a tener problema, en otros países mucha gente muere por no poder pagarlo. Aquí no. Tenemos que cuidar la sanidad pública", asegura en el podcast.

Así, explica que dejó de trabajar en la sanidad pública de España pero debido a que tenía que estar viajando todos los meses a otros países. Aún así, sigue operando en hospitales públicos, afirma. "La gente debería valorarla más. Te das cuenta cuando estás fuera. Los impuestos que pagamos son muy pocos para el beneficio que nos da la sanidad pública aquí. Vas a urgencias veinte veces, te tienen que operar... Todo el coste que supondría te llevaría a tener que pagar enormes impuestos toda la vida", relata Diego González Rivas, que también anima a las administraciones públicas a que "promuevan que la sanidad funcione mejor" con medidas como "abrir los quirófanos los fines de semana, que la gente que queda si le pague más, que se incentive los profesionales para que estén motivados...". "No es sencillo, nadie tiene varita máxima. Pero en términos generales tenemos la mejor sanidad del mundo, siempre presumo de eso", concluye.