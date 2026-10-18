A Coruña
Arden tres coches aparcados en Visma
El incendio se produjo de madrugada
Tres vehículos estacionados ardieron esta madrugada en la calle da Educación, en el barrio de Visma, en A Coruña, sin que se registrasen daños personales, según ha informado el 112 Galicia.
El servicio de emergencias recibió el aviso de un particular pasadas las 3.30 horas, que alertó de que un coche estaba ardiendo y de que había otros vehículos estacionados muy cerca que corrían peligro.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los Bomberos municipales y agentes de las policías Nacional y Local.
El fuego afectó a tres vehículos, aunque no causó daños personales.