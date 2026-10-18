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A Coruña

Arden tres coches aparcados en Visma

El incendio se produjo de madrugada

Efe
18/10/2026 12:33
Los Bomberos de A Coruña intervienen en un incendio en la calle Fontán
Imagen de archivo de una intervención de los Bomberos de A Coruña
Javier Alborés
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Tres vehículos estacionados ardieron esta madrugada en la calle da Educación, en el barrio de Visma, en A Coruña, sin que se registrasen daños personales, según ha informado el 112 Galicia.

Coche incendiado en Curros Enríquez

Arde un coche mientras circulaba junto a la sede de Cruz Roja

Más información

El servicio de emergencias recibió el aviso de un particular pasadas las 3.30 horas, que alertó de que un coche estaba ardiendo y de que había otros vehículos estacionados muy cerca que corrían peligro.

El coche incendiado en Alfonso Molina

Un coche se incendia en Alfonso Molina y causa ligeras retenciones de tráfico

Más información

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los Bomberos municipales y agentes de las policías Nacional y Local.

El fuego afectó a tres vehículos, aunque no causó daños personales

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