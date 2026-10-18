Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Alarma por un incendio en Bens

El fuerte viento amenaza con extender el fuego

Abel Peña
Abel Peña
18/10/2026 18:49
incendio Bens
Vista del incendio desde el campo de fútbol de Meicende
beowner620V2
COLIMA 620
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

La calma propia de una tarde de domingo en A Coruña se acaba de romper por una enorme humareda que corona la zona de Bens. Se trata de un incendio forestal, y los Bomberos acaban de llegar al lugar. El fuego se declaró pasados 20 minutos de las seis de la tarde

En principio, hay mucho humo, y de color negro, lo que invita a pensar que no es madera lo que se está quemando. La zona se encuentra cerca de la entrada al parque de Bens, en una zona con tendido eléctrico, y sopla bastante viento

En esta época, los incendios forestales no son frecuentes, aunque las escasas precipitaciones han podido favorecer que la maleza este seca. A lo largo del verano se han registrado incendios en As Rañas, Penamoa y O Portiño, normalmente asociados con la actividad humana. 

Incendio en Bens

Los Bomberos extinguen un incendio forestal en la zona del mirador de San Pedro de Visma

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Vari Caramés posando en 2007 en la Galería Ana Vilaseco

Instamatic
Quintana
El accidente tuvo lugar en las inmediaciones del Casa del Pueblo

Una mujer sufre heridas tras ser atropellada en Montrove
Fran Moar
incendio Bens

Alarma por un incendio en Bens
Abel Peña
Fila de taxis en el aeropuerto de Alvedro

La Xunta flexibilizará las exigencias para el sector del taxi y eliminará la dedicación exclusiva de los conductores
Europa Press