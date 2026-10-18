Vista del incendio desde el campo de fútbol de Meicende

La calma propia de una tarde de domingo en A Coruña se acaba de romper por una enorme humareda que corona la zona de Bens. Se trata de un incendio forestal, y los Bomberos acaban de llegar al lugar. El fuego se declaró pasados 20 minutos de las seis de la tarde.

En principio, hay mucho humo, y de color negro, lo que invita a pensar que no es madera lo que se está quemando. La zona se encuentra cerca de la entrada al parque de Bens, en una zona con tendido eléctrico, y sopla bastante viento.

En esta época, los incendios forestales no son frecuentes, aunque las escasas precipitaciones han podido favorecer que la maleza este seca. A lo largo del verano se han registrado incendios en As Rañas, Penamoa y O Portiño, normalmente asociados con la actividad humana.