A Coruña se moviliza por la inclusión de los perros de caza en la Ley de Bienestar Animal

Un momento de la concentración de Pacma, esta mañana, en María Pita Javier Alborés

A Coruña se movilizó en la mañana de este domingo por la inclusión de los perros de caza en la Ley de Bienestar Animal. La concentración, convocada por el Partido Animalista con el Medio Ambiente (Pacma), se realizó en más de una docena de ciudades de toda España. En A Coruña, decenas de manifestantes acudieron a la plaza de María Pita para reclamar que "los perros de caza también merecen protección".

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Según explicaron los manifestantes, la protección de los animales no debería depender de su "utilización" y reclaman que la normativa garantice las mismas condiciones de bienestar para todos los perros. Desde Pacma denuncian que la exclusión de estos perros responde a que “los políticos han sucumbido una vez más al lobby de la caza”.

Desde el partido animalista explican que de más de 2.000 investigados y detenidos por maltrato animal entre 2021 y 2023, ninguno entró en prisión. "Esto tiene que acabar, los perros de caza deben estar protegidos igual que cualquier otro. Además, desde Pacma afirman que, para lograr cambios legislativos, “también es necesario contar con representación política”. Según indican, con los márgenes electorales actuales, dos diputados suyos pueden ser decisivos en las negociaciones.