Vuelve a la Casa de los Peces de A Coruña "Aventura con las focas"

Una de las focas del Aquarium Finisterrae Germán Barreiros

El taller de divulgación científica promovido por el Ayuntamiento "Aventura con las focas" abrirá las inscripciones este martes, 20 de octubre, a las 09.00 horas. Esta actividad tiene el objetivo de dar a conocer de primera mano la rutina diaria de la población de focas que habita en las piscinas exteriores del Aquarium Finisterrae. Durante los 90 minutos que dura, las personas participantes prepararán los alimentos de las focas y accederán a las plataformas exteriores donde se alimentan y revisa el estado de estos mamíferos marinos.

“Estas actividades son esenciales para acercarle a la ciudadanía de una manera lúdica y educativa la realidad que viven los animales del Aquarium. A través de este conocimiento directo, también se crea conciencia de la necesidad de proteger las especies y el entorno marino”, subrayó el concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro.

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La propuesta está dirigida a personas mayores de 7 años, que deberán acreditar su edad con DNI o fotografía del Libro de familia, donde figure el nombre y la fecha de nacimiento. Los niños participantes deberán ir acompañados durante toda la actividad por una persona adulta que se hará cargo de un máximo de dos menores. Las sesiones de los últimos tres meses del 2026 tendrán lugar en horario de 11.00 la 12.30 horas los siguientes sábados: 24 y 31 de octubre; 21 y 28 de noviembre, y 12, 19 y 26 de diciembre. Por las características de la actividad, se ofertan solo 10 plazas para cada sesión.

Este taller no tiene coste añadido al precio que cada visitante debe abonar para entrar en el Aquarium Finisterrae, pero requiere la reserva previa de entradas para todas las personas participantes, que podrá realizarse a partir del martes 20 de octubre a las 09.00 horas en este enlace: https://ticketing.coruna.gal/mc2/acf/. Las entradas se abonarán en el momento de llegar a la actividad, en la recepción del Aquarium.