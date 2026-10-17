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A Coruña

Rescatados dos deportistas que participaban en una prueba de kayak en A Coruña

Un particular informó al 112 Galicia de que faltaban dos participantes de la carrera

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
17/10/2026 15:36
Playa de Oza
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Susto en la ría de A Coruña. Un particular informó al 112 Galicia a las 14:00 horas de que faltaban dos participantes de una prueba de kayak celebrada en la zona de la playa de Oza.

De inmediato, el Centro Integrado de Atención a las Emergencias alertó a Salvamento Marítimo, al Servicio de Gardacostas de Galicia, a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, a los Bomberos, a la Policía Local y a los voluntarios de Protección Civil de A Coruña.

Ambulancia del 061-Urxencias Sanitarias de Galicia.URXENCIAS SANITARIAS-06107/07/2023

Dos heridos en Curtis tras chocar un coche y una moto

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Tras iniciarse las labores de búsqueda por parte de varias embarcaciones —entre ellas, la 'Hércules', de Salvamento Marítimo—, la Policía Local informó de la localización de un kayak flotando a una distancia considerable de la costa. Poco después, Salvamento Marítimo rescató a uno de los piragüistas, mientras que la organización de la prueba puso a salvo al segundo, según explicó el 112 Galicia.

Hasta el lugar se desplazó personal de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 para valorar y atender a los implicados. Uno de ellos fue evacuado en ambulancia al CHUAC.

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