Olga Casal | “‘La Coru’ es lo más, no quiero vivir en ningún otro sitio”

Olga Casal, en la cafetería de la Hípica Carlota Blanco

Toda la vida de Olga Casal “ha estado vinculada a la Hípica”. “Mi padre, Francisco Casal, fue vicepresidente y jugó al tenis aquí hasta un año antes de que el Señor se lo llevara –explica–, y mi hermano viene todos los días a jugar al pádel; yo estuve muchos años fuera y me he desvinculado porque el deporte, además, no es lo mío. Lo mío es el ocio”. Lo suyo para esta coruñesa nacida en un año que, por coquetería, prefiere no desvelar es el protocolo y la organización de eventos, algo de lo que ahora da clase en la Universitat Oberta de Catalunya pero que también enseñó en A Coruña, con un programa de postgrado “que fue la primera, y única hasta el momento, formación en protocolo que ha habido en la Universidad de La Coruña”, presume.

¿Cuál es el primer recuerdo que tiene de su ciudad?

Pues esto, [la Hípica]. Y también el colegio...

¿A qué colegio fue?

A las Esclavas. Fui desde muy pequeña hasta el último curso. Todos mis recuerdos de infancia transcurren entre el colegio y la Hípica.

Eso iba a preguntar. ¿Por qué ha elegido la Hípica para la foto?

Porque aquí transcurrió toda mi infancia, mi adolescencia y buena parte de mi juventud. En aquel tiempo, no me dejaban salir a la calle a jugar ni a nada. Nuestro lugar de ocio, como el de muchísimas familias, era este. Aquí jugábamos, aquí aprendí a nadar y aquí tuve mi primera pandilla. Y seguramente mi primer novio también. La Hípica es parte de mi historia.

Me contaba estos días que su padre fue uno de los fundadores...

No solo fue socio fundador, que lo fueron otras muchas personas, sino que fue uno de los promotores. Su nombre no salió mucho porque él era un jovencito teniente y los peones no suelen salir en los periódicos pero fue uno de los, no sé si cinco o siete, promotores originales que montaban a caballo. Todo esto eran terrenos militares y ellos hicieron todas las gestiones pertinentes para reconvertirlos en una sociedad que inicialmente empezó con familias militares, pero que ya hace muchísimo tiempo que hay familias civiles también.

De niña, cuando iba a las Esclavas, ¿qué tal estudiante era? ¿Era rebelde?

No, rebelde nunca. Yo he sido buenísima hasta el día de hoy. Eso lo puedes poner como titular (risas). No, yo era una estudiante muy normal en mi primera etapa académica y en la Universidad de Santiago. Destaqué un poco más en la segunda etapa, cuando retomé los estudios e hice el doctorado.

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¿Y qué decía entonces que quería ser de mayor?

¿Yo? Profe. La docencia es mi vocación, lo que pasa es que no da dinero, así que me he dedicado a la consultoría y a otras cuestiones, pero siempre he tenido un pequeño reducto para la docencia hasta ahora, que ya me dedico en exclusiva a esto, porque es lo que más me gusta en la vida.

Eso es tener vocación...

También es cierto que siempre me he especializado en formación de postgrado. Es decir, yo no he tenido que bregar con niños ni con adolescentes, sino siempre con universitarios, formación superior, a donde llegan estudiantes que no vienen obligados por una circunstancia ni por sus padres. Mi posición es bastante privilegiada.

¿Qué carrera estudió?

Me licencié en Geografía e Historia. Cuando yo estudiaba tampoco había muchísimas opciones. También es verdad que es una carrera que jamás me ha dado un euro. Nunca, jamás. En esa segunda etapa académica, después de muchos posgrados, máster y demás me doctoré en Comunicación. Y me he especializado en lo que realmente he trabajado, que es el protocolo y la organización de eventos. También estoy en la dirección de proyectos y trabajos de fin de máster, comisiones evaluadoras, etc. Pero lo que yo enseño, si es que tengo algo que enseñar, es protocolo y organización de eventos.

En A Coruña, ¿cuáles son sus barrios? ¿Dónde ha vivido?

Mi barrio de la infancia y primera adolescencia era en la plaza de Millán Astray. Mi padre era militar, vivíamos en casas militares y por eso toda esta área, incluida la Hípica, era mi zona de influencia. Cuando tenía 17 o 18 años, nos cambiamos a la zona de Juan Flórez. Después viví 25 años en Canarias y en esta nueva etapa aquí he retomado mi contacto con Juan Flórez.

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En esa etapa en Canarias, ¿qué echaba de menos de su ciudad?

A mi familia. Yo no sé si tengo alguna virtud, pero lo que sí tengo es un don, que es la adaptabilidad. Me adapto a todo, que no era fácil en aquel momento, Fue un cambio muy brusco, pero yo me adapté enseguida. Pasé también unos años en Madrid y me adapté en una media hora más o menos (risas) y cuando volví a La Coru, pues en tres cuartos de hora ya estaba adaptada otra vez. Y encantada en todos los sitios. Es cierto que nunca he dejado de ir y venir, siempre he mantenido el contacto con La Coruña, con mi familia, con mi casa.

¿Cómo ve la evolución de la ciudad a largo de estos años?

Impresionante. La Coruña que yo conocí de niña nunca fue una aldea, pero no dejaba de ser una ciudad provinciana. Hemos avanzado muchísimo en todos los sentidos, sin perder esa esencia de lo que hemos sido siempre. Somos una ciudad pequeña, pero no somos una ciudad provinciana.

Si tuviera una máquina del tiempo, ¿a qué momento de esta ciudad le gustaría ir?

Por favor, a 1589, con María Pita. A ese momento heroico no suficientemente conocido. Para los coruñeses, María Pita es una estatua que hay delante del ayuntamiento y es una heroína, no solo local, sino nacional, y yo creo que tiene que ser reivindicada hasta el fin de los tiempos. Así que, si tuviera que irme a una época histórica, me gustaría ir a esa.

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Y cuando habla con gente de fuera, ¿de qué presume de A Coruña?

Yo presumo de todo lo de mi ciudad y si me preguntan no paro de decirles que La Coru es lo más Es una ciudad hermosa y tiene esas vistas, esos paisajes desde cualquier punto. Esa ciudad de los mares de esquina, que vayas por donde vayas te encuentras con un paisaje marino es algo que me parece maravilloso. Es tranquila, agradable, acogedora, con una oferta cultural que me parece muy notable, una oferta de ocio que disfruto mucho y una gran oferta de hostelería y comercial. Es que me parece maravillosa toda, no quiero vivir en ningún otro sitio.