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A Coruña

Noites na Cidade Vella alcanza su consolidación: “La respuesta del público ha sido increíble”

La Orquesta de Cámara Galega clausuró este sábado en la iglesia de Dominicos la quinta edición del ciclo

Dani Sánchez
Dani Sánchez
17/10/2026 23:45
Una de las actuaciones de la quinta edición de Noites na Cidade Vella
Una de las actuaciones de la quinta edición de Noites na Cidade Vella
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El ciclo de conciertos de música clásica Noites na Cidade Vella, que este año celebró su quinta edición, alcanzó por completo su consolidación en A Coruña. Desde el pasado 16 de septiembre, artistas de talla internacional pasaron por diferentes ubicaciones de la urbe herculina para acercar, de forma gratuita, lo mejor de la música de cámara a los coruñeses. Este sábado, puso el broche final a esta nueva edición la Orquesta de Cámara Galega, que ofrecieron en la iglesia de Dominicos las mejores piezas de Mendelssohn, Holst, Bartok, y por supuesto, del maestro Rogelio Groba.

Todo ello, comandado por su hijo, Rogelio Groba Otero, quien, además de comandar la orquesta de cámara, organiza un ciclo que, cinco años después de su puesta en marcha –aunque realizó dos pruebas piloto en años anteriores–, puede decir orgulloso que ha conseguido cautivar a un público tan exigente como verdaderamente amante de la música clásica. “La respuesta del público ha sido increíble, estamos muy contentos”, expone el director y presidente de la Fundación Rogelio Groba, que custodia el legado de su padre. Según Groba Otero, la música clásica en la ciudad cada vez interesa más. Prueba de ello es la gran asistencia a algunas de las actuaciones de este ciclo, que contó con la presencia de artistas de prestigio internacional como Mikhail Pochekin o Jean-Baptiste Doulcet, pero también con los tríos Helix o Amatis.

Un momento de la presentación de Noites na Cidade Vella

El ciclo Noites na Cidade Vella lleva la música de cámara a espacios emblemáticos de A Coruña

Más información

Diferentes espacios artísticos

Una de las principales particularidades del ciclo musical es que se celebra en diferentes espacios artísticos de la ciudad, con la presencia de músicos verdaderamente “implicados” en el festival. Aunque, lo más importante es que realmente “se haga música clásica en estos lugares”, que, aunque esté “casi capitalizada en el Palacio de la Ópera, poder hacerlo en otros lugares emblemáticos es una auténtica joya”, dice.

Para el organizador del festival, además, parte del encanto reside en acercar este tipo de cultura desde la gratuidad y, hacer de ella, “una experiencia cercana, abierta y compartida: “Hemos dotado a A Coruña de grandes compositores con la mejor música de cámara desde la gratuidad. Queremos que la ciudadanía disfrute de un género de alta cultura. La alta cultura hay que protegerla, cuidarla y amarla”, concluye Rogelio Groba Otero.

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