Mercedes Seoane | “No se funciona por un diagnóstico, sino por ser personas”

Mercedes Seoane, este sábado, en la Diputación Quintana

Para Mercedes Seoane Bouzas (A Coruña, 1982), “la cultura es la herramienta más hábil” a la hora de mejorar la vida de las personas, sobre todo, de las que sufren patologías relacionadas con la salud mental. La terapeuta ocupacional, psicóloga y profesora en la facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de A Coruña lleva muchos años viendo cómo conectar cultura y salud están más unidas de lo que la gente piensa. Sobre ello, habló ayer en la jornada ‘Cultura y salud comunitaria’, celebrada en la Diputación.

¿Cuándo descubrió que la cultura puede servir como herramienta para favorecer la inclusión?

Hace muchos años que empecé a trabajar con el tema de la salud mental, y sobre todo, en la participación de las personas en la comunidad. Creemos que la cultura es una base para poder crear salud entre las personas. Ahora que estoy trabajando en la universidad, veo que también tiene esa responsabilidad. Como terapeuta ocupacional, esa vinculación es la máxima para poder romper el estigma y ver cómo todas las personas tienen el derecho de participar a nivel cultural y en la propia comunidad.

Usted participó en el diseño de un programa en el que prácticas artísticas ayudaban a fomentar la participación comunitaria.

Sobre todo, tuvimos la oportunidad de acercar los museos a todas esas personas que, desgraciadamente, están alejados de la realidad de mucha gente. En el Es Baluard Museu de Mallorca, en este caso, estaban con un proyecto para vincular los museos con el hospital y ahí empezó todo, abrir las puertas del hospital psiquiátrico, que era donde trabajaba, al museo y, así, crear un puente entre instituciones. La idea era que personas que nunca antes habían visitado un museo, tuvieran la oportunidad de sentir esa conexión.

¿De qué forma ayuda a las personas con enfermedades mentales este tipo de iniciativas?

A ser ciudadanos. A no sentir ese peso de tener un diagnóstico que muchas veces provoca que no puedas participar libremente en la comunidad. La cultura tiene un valor de por sí que hace que podamos identificarnos dentro de la comunidad y qué importante que tuvieran esa oportunidad fuera del contexto sanitario. La cultura es una herramienta muy hábil a la hora de contribuir a la salud.

¿Sigue habiendo estigma asociado a la salud mental?

Es uno de los aspectos en los que más tenemos que trabajar. La OMS reconoce que si no trabajamos en la sociedad, no podemos mejorar la calidad de vida de las personas. No se funciona por un diagnóstico, sino por ser personas. Tienen el mismo derecho de participar en la cultura o en cualquier actividad sin convivir con ese peso. El estigma está en la sociedad y es una cosa visible. Una herramienta es la cultura pero también cualquier otra actividad presente.

¿Qué perfil es el más común en el grado de Terapia Ocupacional?

Hay un poco de todo. Es verdad que cuando están en la UDC es la forma de transformar, de poner otra mirada y de aprender como futuros profesionales que el estigma es una barrera que dificulta la salud y la calidad de vida de las personas. Nosotros como docentes tenemos que mostrar esta realidad para poder cambiarla. Ahora mismo estamos colaborando con el Museo de Belas Artes de A Coruña para que el estudiantado pueda vivir de primera mano esa realidad: las barreras y las limitaciones físicas, cognitivas y sociales que pueden afectar a la salud. Es importante que nosotros como docentes facilitemos esa formación y esa visión.

¿Qué ejemplos se abordan en esas prácticas?

Ahí pueden ver cómo la gente participa, que limitaciones tienen cuando visitan el museo, si pueden comprender toda la información, qué personas no participan o, si lo hacen, si lo hacen satisfactoriamente. No es solo llegar al museo, sino también cómo desempeñan la ocupación dentro.