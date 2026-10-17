Los inquilinos del 30 de Gramela negocian para comprar sus pisos

Antonio Vázquez, durante una protesta contra un desalojo en Monelos Javier Alborés

La grave situación en la que se encuentran los inquilinos del número 30 de la avenida Gramela, que se hallan bajo la amenaza de perder los hogares en donde viven, podría resolverse con un acuerdo, que siempre es la salida más aconsejable. Su abogado, Antonio Vázquez, está negociando para que la inmobiliaria propietaria del edificio les permita comprar a un precio ventajoso los pisos en donde viven, aunque también se barajan otras opciones.

Vázquez es un abogado vinculado con los movimientos relacionados con el derecho a la vivienda y ha actuado en muchos casos sonados en la ciudad, como el de Aurelia Rey hace trece años, cuando la octogenaria fue desalojada de la buhardilla del centro del que era inquilina desde hacía décadas o, este mismo año, el caso de una refugiada ucraniana en Monelos.

Sin embargo, estos casos rara vez acaban de forma tan positiva como parece que va a ocurrir en este ocasión. Después de muchos días de negociación, los inquilinos afectados podrán acogerse a tres opciones: la compra “a un precio razonable”, una indemnización que les compense el desplazamiento y las molestias de buscar otra vivienda en la actual situación o una prórroga de su alquiler. O una combinación de cualquiera de ellas.

El Ayuntamiento de A Coruña media para evitar el desahucio de una comunidad en Gramela Más información

Un caso que se repite

Actualmente, Vázquez representa a unas 20 personas que están en esta situación porque no se trata solo del edificio de Gramela. La investigación del abogado ha llevado a descubrir varios edificios que se encuentran en esta situación dispersos por toda la ciudad: dos en la avenida de Os Mallos, una en Adelaida Muro, otro en la calle Arenal. Todas pertenecían a particulares, ya sea un solo propietario o unos pocos, que lo han heredado. Ya sea por edad, o simplemente porque la gestión del inmueble les resultaba pesada, venden a inmobiliarias a un bajo precio. Por ejemplo, 350.000 por todo un inmueble de tres o cuatro pisos.

Así es como las inmobiliarias están implantándose en A Coruña. Originariamente, su plan era deshacerse de los inquilinos negándose a renovarles el contrato de alquiler cuando expirara, presumiblemente para reformar los pisos y luego poder alquilarlos a un precio mucho más elevado. Pero la respuesta de los vecinos, que se han organizado y buscado consejo legal, han cambiado las cosas.

De momento, todavía continúan las negociaciones, pero parece que el ánimo es positivo. Con el trato que propone Vázquez, la inmobiliaria podrá sacar todavía un buen beneficio, y los inquilinos pasarán a ser propietarios, lo que les permitirá residir en su hogar de muchos años sabiendo que ahora es verdaderamente suyo. O lo será cuando acaben de pagar la hipoteca.