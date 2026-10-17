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A Coruña

La Xunta destinará 43 millones de euros a construir en vivienda  

El Gobierno autonómico triplica en 2027 los fondos destinado a este fin, y que irán a parar en su mayoría a los nuevos edificios de Xuxán

Abel Peña
Abel Peña
17/10/2026 11:39
Un operario trabaja en la construcción de un inmueble
Un operario trabaja en la construcción de un inmueble
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La Xunta destinará 65 millones de euros para vivienda en el municipio de A Coruña en los presupuestos de 2027. De estos, 43 millones de euros se destinan propiamente a la construcción, con lo que se triplican los fondos de 2026, y diez millones de euros en habilitar suelo en Monte Mero. 

La gran parte del león de estos 43 millones se los lleva Xuxán, donde la Xunta va a construir cerca de 250 pisos en un espacio que hasta este año estaba destinado a uso terciario (oficinas) pero que, gracias a un cambio en el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) se ha podido destinar a uso residencial. 

El resto irá a parar a las promociones que la Xunta levantará sobre suelo cedido por el Ayuntamiento, en puntos como Pedro Fernández o Los Rosales. 

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Xuxán desvela su almendra central

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La conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, reveló estos datos durante su visita de hoy la sede del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en la plaza de la Milagrosa. Con ellos ha querido demostrar que el Gobierno autonómico, van enfocadas a solucionar o, por lo menos, paliar, el que se ha convertido en un problema social. En esta misión, todo vale: duplicar el parque público, movilizar el suelo,  ayudas a la compra, al alquiler e incentivar la construcción de vivienda pública. 

 "Non estamos a traballar usando a vivenda, de manera demagóxica nin electoralista", lo que se puede interpretar como un alusión a la declaración de zona de mercado residencial tensionado en A Coruña por parte del Ayuntamiento, algo que la Xunta ha desaprobado, por considerar que solo sirve para reducir la oferta. 

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