La Feria de Minerales de Los Rosales, un viaje por el interior del planeta Tierra sin salir de A Coruña

El centro acoge la segunda edición de su feria con una amplia variedad de minerales, piezas de colección, joyería y actividades para todos los públicos. Carlota Blanco

Geodas de cuarzo, amatistas de Uruguay, cianita azul de Brasil, jaspe rojo de Madagascar, goniatites de Marruecos, esmeraldas, amatistas, piritas de Perú, aguamarinas de Pakistán, wavellitas de Estados Unidos, topacios y hasta meteoritos. Son algunos de los elementos que se reúnen este fin de semana en el Centro Comercial Los Rosales de A Coruña, que celebra la segunda edición de su Feria de Minerales con la vista puesta en consolidarse en la programación herculina con un largo recorrido todavía por delante.

Numeroso público se acercó desde el viernes por la tarde -cuando se inauguró la muestra- a un espacio en el que es posible recorrer todo el planeta Tierra en unos pocos expositores que traen muestras del interior del planeta y de su historia, convertidos piedras preciosas, minerales o joyería y decoración.

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La mayoría de ellos son amantes de la materia, de la palentología o la mineralogía, aunque la presencia en un centro comercial también permite que se produzca el denominado “efecto urraca”, explica Alejandro Rodríguez, coordinador de la muestra. “Llama la atención, hay luces, cosas que brillan, es un reclamo. Funciona, despierta la curiosidad de algunos y también de otros que ya saben del tema, que son aficionados expertos en mineralogía o la palentología”, comenta el organizador, que ya estuvo al frente del evento hace un año.

Para todos ellos, el centro comercial expone una muestra de lo mejor de piedras, fósiles o joyas, con posibilidad de solo disfrutarlas con los ojos o, incluso, llevárselas a casa por módicos precios.

Una mina de cobre

“Hay una artista polaca que trae restos de una mina de cobre de su país, fósiles de Marruecos, joyería muy buena de Aveiro (Portugal), un expositor de México...”, cuenta Alejandro Rodríguez sobre este espacio, en el que también se incluyó este año, de nuevo, la charla interactiva sobre la extinción de los dinosaurios que tanto triunfo en la pasada edición: “En el aspecto de minerales podemos hacer un recorrido por todo el mundo y por la historia sin salir del centro comercial, de forma amena”.

La Feria de los Minerales seguirá abierta hoy y mañana, en horario de 10.00 a 21.00 horas, en el Centro Comercial Los Rosales, con la idea y el objetivo de establecerse como cita ineludible para aficionados y curiosos de A Coruña. “La feria tiene un recorrido más largo, pero necesitamos público y que le salga bien el evento a los expositores”, asegura Alejandro Rodríguez.