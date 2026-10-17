La costa de A Coruña, en alerta amarilla por fuertes vientos

Dos personas intentan agarrar un paraguas en medio del viento en una jornada lluviosa en la zona de las playas de A Coruña Archivo El Ideal Gallego

La costa de A Coruña permanecerá este sábado en el alerta amarilla por fuertes vientos, que pueden llegar a los 61 kilómetros por hora, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El litoral de la ciudad y su área metropolitana entró en aviso de peligrosidad a las cinco de la madrugada de este sábado, y permanecerá en esta situación hasta la tarde del domingo.

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Según la previsión de la Aemet, en la costa coruñesa soplarán vientos del nordeste de fuerza 7, de entre 50 y 61 kilómetros por hora.

Mientras, los cielos estarán más nubosos este sábado, para quedar despejados con la llegada del domingo, con temperaturas que se quedarán entre 15 y 20 grados y sin que las predicciones apunten a ningún chubasco.