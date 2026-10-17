A Coruña
La costa de A Coruña, en alerta amarilla por fuertes vientos
El aviso estará activo hasta el domingo por la tarde
La costa de A Coruña permanecerá este sábado en el alerta amarilla por fuertes vientos, que pueden llegar a los 61 kilómetros por hora, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
El litoral de la ciudad y su área metropolitana entró en aviso de peligrosidad a las cinco de la madrugada de este sábado, y permanecerá en esta situación hasta la tarde del domingo.
Según la previsión de la Aemet, en la costa coruñesa soplarán vientos del nordeste de fuerza 7, de entre 50 y 61 kilómetros por hora.
Mientras, los cielos estarán más nubosos este sábado, para quedar despejados con la llegada del domingo, con temperaturas que se quedarán entre 15 y 20 grados y sin que las predicciones apunten a ningún chubasco.