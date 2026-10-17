La carrera Enki toma las calles de A Coruña con un récord de 17.000 inscritos

La carrera Enki alcanzó este año su objetivo de 17.000 participantes para su XIII edición, que se celebra este sábado desde las 14.00 horas.

Con estas cifras, la prueba se consolida como la mayor carrera de Galicia y, por volumen de participación, se sitúa en el top 20 de España, entre las más multitudinarias a nivel nacional.

La Carrera Enki mantiene la esencia que la ha convertido en una cita singular: una carrera de obstáculos inclusiva, lúdica, solidaria y no competitiva, diseñada para que personas con y sin discapacidad compartan recorrido y experiencia, promoviendo una cultura de participación y convivencia en torno al deporte y el ocio compartido.

Enki llega a su objetivo de 17.000 participantes para la carrera solidaria que se celebra este sábado Más información

En varias franjas horarias de salida los inscritos están saliendo este sábado para llenar de diversión, color y mucha agua las calles de A Coruña.

La Fundación ENKI tiene esta vez un recorrido que encadena 23 obstáculos y puntos de animación concebidos para disfrutarse en equipo y con enfoque inclusivo: desde Kilomberos y Bomberos hasta propuestas temáticas como Malandros y zombies -de la mano del Reto Gestán y con un circuito de contenedores de colores que pone en valor el reciclaje y la sostenibilidad, una red que los participantes deberán superar y un final lleno de polvos Holi que promete no dejar a nadie sin una buena dosis de color-, pasando por retos de ritmo y resistencia como Montealto a 100. El trazado incorpora también tramos sensoriales y de juego como Tinieblas (FLO) y Cuerpo a Tierra (FLO, Ejército de tierra de España), además de zonas vinculadas a entidades y colaboradores como Mar Lanzal o El Corte Inglés. La experiencia se completa con puntos musicales y de ambiente (Música DJ y Música Yamaha), espacios de apoyo al público como Zona Fan, y obstáculos de orientación y destreza como Laberinto (ULMA), Neumáticos (Euromaster), Harina (Vegalsa Eroski) -con harina de arroz sin gluten- y Superglú. En la segunda parte del recorrido aparecen también pasos señalados como Policía Nacional, Termaria y Tubos de Sonido, antes de cerrar con Style Outlet y la meta. En línea con la esencia del evento, la organización recuerda que todos los obstáculos cuentan con paso alternativo, por si algún participante desea evitar algún obstáculo.