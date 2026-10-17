Inditex, una ‘rara avis’ que sobrevive en el complicado sector de la moda

Una tienda de Zara Home ubicada en A Coruña Germán Barreiros

El sector del retail textil presenta una alta competencia, presión en los costes, cambios rápidos en las tendencias de consumo y exigencias de sostenibilidad. Esto deriva en un entorno de extrema volatilidad en el que se libra una dura batalla.

Multinacionales tan conocidas como Nike, Adidas, H&M, GAP o Primark atraviesan malos momentos en la actualidad, tal y como muestran las cotizaciones que se registran en la Bolsa. No es el caso de la gallega Inditex, que es una de las pocas excepciones que logra sobrevivir en el difícil sector de la moda.

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Al contrario que sus competidores, el grupo propietario de marcas como Zara, Pull&Bear y Massimo Dutti se encuentra cerca de sus máximos históricos. De hecho, la cotización se situó en el entorno de los 55 euros durante la jornada de ayer, a escasa distancia de los 59,42 euros registrados el pasado agosto.

Correcciones

El contraste entre el rendimiento de Inditex y el castigo recibido por las principales marcas textiles y de ropa deportiva del mundo evidencia la brecha existente en el sector:

Nike, el gigante estadounidense del deporte, sufre un ajuste severo en su cotización bursátil. Tras alcanzar su máximo histórico cerca de los 177 dólares a finales de 2021, la acción se ha desplomado y se sitúa alrededor de la cota de los 37 dólares (casi un 80% menos), arrastrada por la desaceleración de ventas en China, el debilitamiento del canal digital directo al consumidor y un profundo proceso de reestructuración operativa.

La cadena estadounidense GAP permanece lejos de los máximos alcanzados a finales de los noventa y principios de los 2000, inmersa en constantes procesos de cierre de tiendas y reposicionamiento de sus marcas. Se mantiene un 50% por debajo de sus máximos históricos.

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El grupo textil sueco H&M, histórico rival directo de Inditex, cotiza alrededor de un 50% por debajo de los máximos históricos cercanos a las 360 coronas suecas que registró en 2015. La firma alemana Adidas se mantiene lejos de sus picos históricos de casi 336 euros registrados en 2021 (cotizando en la actualidad en la zona de 150-180 euros).

Primark pertenece al grupo Associated British Foods (ABF), que cotiza en el entorno de las 19 libras y se sitúa cerca de un 35% por debajo de sus picos históricos fijados en 2015. En el caso de Phillips-Van Heusen, propietaria de marcas como Tommy Hilfiger y Calvin Klein, tampoco atraviesa un buen momento. Registró sus máximos históricos en 2018 y, desde entonces, su cotización ha caído cerca de un 50%.

Inditex, junto con Fast Retailing (Uniqlo) y Ralph Lauren, es una de las pocas excepciones que se mantiene al alza. El consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras, afirmó recientemente que el grupo textil tiene “oportunidades de crecimiento” en todos los mercados en los que opera, ya que cuenta con una cuota global del 2%, pero con el foco actualmente puesto en Estados Unidos.

“Estamos con la ambición de seguir creciendo en todos nuestros mercados e invertimos en todos y cada uno de ellos para mejorar nuestra presencia comercial. El límite nos lo vamos a poner nosotros, porque tenemos recorrido para crecer sin perder de vista nuestra esencia, que se basa en diseño, calidad y precio accesible”, aseguró García Maceiras.